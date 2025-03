Kolo Muani, cosa combini? Fenomeno o flop, il dubbio amletico in casa Juve – SerieAnews

Kolo Muani ed un dubbio che si sta insinuando tra i tifosi: è un top o un flop? Da un mese a secco

“La Juve mi ha aperto le porte, potrei restare”, così Kolo Muani in un’intervista pubblicata da La Repubblica stamane. Il centravanti francese è stato accolto fin da subito benissimo in quel di Torino, con Thiago Motta che gli ha consegnato praticamente subito la maglia da titolare.

In campo già al Maradona contro il Napoli, nonostante i pochi allenamenti con i compagni. Sono ugualmente bastati, perché alla prima occasione ha segnato. Dopo appena 20′. Un gol che non è bastato alla Juve, uscita sconfitta dall’impianto partenopeo ma che aveva dato la percezione di come Thiago Motta avesse trovato il bomber che tanto cercava.

Da Napoli, infatti, non è più uscito dal campo, con la maglia da titolare cucita addosso e Vlahovic relegato in panchina come se fosse l’ultima delle riserve. Insomma, un epilogo amarissimo per il serbo ma luminoso per il francese che nella prima parte di stagione aveva assaporato l’amaro gusto di panchine e tribune in serie a Parigi.

Cinque gol in tre partite: l’impatto devastante del francese

Arrivato con la formula del prestito oneroso, Randal Kolo Muani ha impiegato poco a convincere i dirigenti alla Continassa a poter lavorare per acquistarlo definitivamente. D’altronde il suo impatto è stato devastante. Dopo il gol al Napoli è arrivata la doppietta all’Empoli nella gara di esordio all’Allianz Stadium poi altre due reti contro il Como. Totale, cinque reti in tre gare.

Una media impressionante, roba da Messi o Haaland. E come se non bastasse, vanno aggiunti anche gli assist contro Inter in campionato e Empoli in Coppa Italia. Un vero e proprio fulmine di guerra in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco che ha recepito al meglio ciò che gli ha chiesto Thiago Motta fin dal primo giorno.

Contro l’Inter, dicevamo, una giocata da applausi: ha agito nello stretto eludendo quattro avversari per poi propiziare la rete di Conceiçao. La panchina contro il Cagliari, l’assist in Coppa Italia contro l’Empoli ma anche una situazione che sta iniziando a pesare non poco.

L’involuzione di Kolo Muani: cosa sta accadendo al bomber

Kolo Muani, infatti, dal 7 febbraio al 7 marzo non ha più segnato. Una pausa che in campionato non ha penalizzato la Juve, in grado di vincere tutte le gare disputate ma che, probabilmente, ha pesato oltremodo nelle sfide di Champions League contro il PSV Eindhoven. Una situazione che non ha generato allarmi ovviamente ma tiene ugualmente in apprensione.

Cos’è accaduto al bomber bianconero? Una flessione dovuta ad un calo di forma? Più che possibile, soprattutto per un calciatore che nella prima parte di stagione ha giocato poco o niente e si è ritrovato d’incanto ad essere titolare inamovibile. Fatto sta che ora la Juve aspetta da lui i gol pesanti per consolidare la quarta posizione in classifica e provare a restare attaccati al treno chiamato scudetto.

Servono i suoi gol già a partire da domenica, quanto la Juve ospiterà all’Allianz Stadium l’Atalanta in una sfida cruciale. Manco a dirlo sarà il terminale offensivo del 4-2-3-1 e dovrà tornare rapidamente al gol, anche per convincere la dirigenza della Juve ad accelerare il processo di acquisto.