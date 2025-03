Ranking UEFA, Roma e Lazio “salvano” l’Italia: quinta squadra in Champions, è cambiato tutto – SerieAnews

Ranking Uefa, arrivano i risultati di Roma e Lazio che “salvano” l’Italia: cosa sta accadendo per il quinto posto

I disastri in Champions League nei play off sono ormai un lontano ricordo. Il tre su tre di Atalanta, Juventus e Milan ha lasciato più danni della grandine e macerie quasi impossibili da smaltire. Una ferita aperta, apertissima e chissà se mai si potrà rimarginare: il motivo è anche nelle avversarie che hanno eliminato le Italiane, ampiamente alla portata, come dimostrato anche dagli ottavi.

Il Brugge è crollato sotto i colpi dell’Aston Villa, l’Arsenal ha demolito il PSV e l’Inter ha battuto il Feyenoord. Ecco, proprio i nerazzurri hanno guidato la riscossa dell’Italia dopo aver voltato pagina. Solo quattro squadre ancora in corsa chiamate a recuperare l’ampio divario sulla Spagna seconda nel Ranking Uefa.

Ranking UEFA, Roma e Lazio “decisive”

Le gare di andata degli ottavi, però, hanno decisamente sorriso alle italiane. Quasi en plein, aperto proprio dall’Inter che ha superato con il punteggio di 2-0 il Feyenoord. E la missione si è completata ieri in Europa League grazie alle due romane. Preziosa soprattutto quella della Roma che all’Olimpico ha battuto in rimonta l’Athletic Bilbao, di fatto una squadra spagnola e quindi una diretta concorrente per la caccia al secondo posto nel Ranking.

Anche la vittoria della Lazio nei minuti finali della gara contro il Viktoria Plzen ha permesso all’Italia di guadagnare ulteriori punti nel ranking, con tanto di fiammella ancora accesa per la quinta squadra nella prossima edizione della Champions League.

E la Spagna? in Europa League la Real Sociedad non è andata oltre l’1-1 in casa del Manchester United mentre il Betis Siviglia si è fermato sul 2-2 contro il Vitoria Guimaraes in Conference League. Insomma, un giovedì positivo per l’Italia ma serviranno ancora altre imprese per completare la rimonta.

L’Italia guadagna punti nel Ranking: la situazione attuale

L’Italia è infatti salita da 18.437 a 18.937 ma ha solo quattro squadra a disposizione per poter guadagnare punti nel Ranking. La Spagna, invece, ha 19.892 punti ma sei squadre a disposizione, di cui una già certa di volare ai quarti di Champions League considerato il derby di Madrid tra Real ed Atletico che certamente manderà avanti una delle due formazioni.

Al primo posto, invece, inarrivabile l’Inghilterra: con sei squadre a disposizione – clamorosa l’eliminazione del Manchester City ai play off seppur per mano del Real Madrid – domina la classifica a mani basse con 22.178 punti. Ecco perché saranno fondamentali le gare di ritorno in programma la prossima settimana.

Inter, Lazio e Roma dovranno gestire i vantaggi accumulati nella gara d’andata e provare a vincere per conquistare ulteriori punti mentre la Fiorentina sarà chiamata all’impresa dopo il ko incassato ad Atene ieri per mano del Panatinaikos. Ecco la classifica del ranking aggiornato:

1. Inghilterra 22.178

2. Spagna 19.892

3. ITALIA 18.937

4. Germania 16.671

5. Portogallo 16.250

6. Francia 15.285

7. Belgio 15.250

8. Olanda 15.083

9. Grecia 12.187

10. Norvegia 10.812