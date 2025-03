Champions League, che figura per l’Italia: è successo per ben 3 volte – SerieAnews

Champions League, è accaduto ben tre volte in questa edizione: che figuraccia per l’Italia

La Champions League è tornata in settimana con le gare di andata degli ottavi di finale. Si torna a far sul serio, con gare ad eliminazione diretta e la competizione che si infiamma. In gioco le migliori 16 d’Europa e tra queste solo l’Inter a rappresentare l’Italia e provare a tenere accesa la fiammella della speranza in chiave quinto posto.

Ed i nerazzurri hanno fatto appieno il loro dovere: il 2-0 rifilato al Feyenoord è più di un’ipoteca sul passaggio del turno e c’è anche rammarico per il rigore sbagliato da Zielinski che probabilmente avrebbe chiuso i giochi in maniera netta e decisa già dopo la prima gara.

Nel ritorno a San Siro in programma la prossima settimana l’Inter avrà da gestire un vantaggio di grande importanza, con i quarti più che ipotecati. Turno dove affronterà di fatto il Bayern Monaco, considerato come i bavaresi abbiano steso il Bayer Leverkusen con il punteggio di 3-0 nel derby tedesco.

Milan, Juve ed Atalanta: i disastri nei play off

Poteva esserci anche un derby italiano, addirittura una stracittadina, tra Inter e Milan se i rossoneri avessero eliminato il Feyenoord. Tutt’altro che un’impresa a vedere la caratura dell’avversario. Certo, Van Persie – nominato nuovo allenatore da pochi giorni – ha dovuto fare a meno di 15 indisponibili ma la formazione di Rotterdam non è sembrata un fulmine di guerra.

Ed invece il Milan si è suicidato proprio nella gara di ritorno nonostante il vantaggio iniziale segnato da Gimenez, acquistato nel mercato invernale proprio dal Feyenoord, indebolito, quindi, della sua pedina più rappresentativa e forte. I play off sono stati una ghigliottina letale per il Milan ma in generale per tutte le italiane.

Un vero e proprio naufragio degno del Titanic anche per Juventus ed Atalanta che hanno di fatto impedito all’Italia di lottare ad armi pari con la Spagna per lo slot della quinta squadra in Champions. Detto del Feyenoord, con l’Inter che ha fin qui “vendicato” i cugini rossoneri, anche PSV Eindhoven e Club Brugge – rispettivamente giustiziere di Juventus ed Atalanta – non hanno fatto meglio, anzi.

Champions League, i risultati delle gare di andata degli ottavi “condannano” le italiane

Il Club Brugge ha perso in casa contro l’Aston Villa con il punteggio di 1-3. Insomma, una sonora sconfitta per i nerazzurri di Belgio che nelle due gare dei play off contro l’Atalanta avevano battuto la formazione di Gasperini. Successo per 2-1 in Belgio e 3-1 a Bergamo, nella gara che sarà ricordata per le accuse di Gasperini a Lookman sul rigore calciato.

Difficile pensare come il Brugge possa ribaltare a Birmingham il risultato mercoledì prossimo, con la corsa della formazione belga che si fermerà agli ottavi di Champions League. Ancora peggio ha fatto il PSV Eindhoven. La squadra olandese è letteralmente crollata in casa contro l’Arsenal.

Un risultato umiliante, un 1-7 che di fatto rende pressocché inutile la gara del ritorno, con i Gunners che hanno passeggiato sulla formazione biancorossa.