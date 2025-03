Salah a Milano, Leao in Premier: dall’estero uno scenario spiazzante

Un intreccio di mercato che potrebbe ribaltare gli equilibri del calcio europeo: Mohamed Salah verso la Serie A e Rafael Leao pronto al grande salto in Premier League. E se questo scenario fosse più concreto di quanto sembri?

Potrebbe essere paradossale: anni a sfiorare il Pallone d’Oro e l’unico anno in cui può vincerlo sul serio gioca in un’altra squadra. Questo potrebbe essere il triste destino di Mohamed Salah, che con tutta probabilità non rinnoverà il contratto con il Liverpool e andar via a parametro zero. La cosa più incredibile è che potrebbe farlo proprio in quella che è forse la sua migliore stagione.

L’egiziano, che a giugno spegnerà 33 candeline, ha ancora il fuoco dentro. Lo dimostra con numeri che parlano chiaro: gol, assist, giocate da fenomeno. Eppure, il rinnovo tanto desiderato non arriva. Dall’Inghilterra filtrano indiscrezioni secondo cui il club non sarebbe intenzionato a prolungare il rapporto con l’egiziano, simbolo di questo meraviglioso ciclo Reds.

Le alternative? Le solite: la Premier, magari in un’altra big, oppure la chiamata dorata dell’Arabia Saudita, che da tempo lo tenta con contratti monstre. Ma attenzione, perché nelle ultime ore è spuntato un altro nome a sorpresa. Un club che con i parametri zero ha scritto la sua storia recente: l’Inter.

Lo sappiamo: Marotta è il re delle occasioni. E se ci fosse anche solo una minima possibilità di portare Salah a Milano, state certi che il dirigente nerazzurro la studierebbe fino all’ultimo dettaglio. Secondo il media francese Téléfoot, i contatti informali ci sarebbero già stati. L’ostacolo? Ovvio: lo stipendio.

Al Liverpool l’egiziano guadagna circa 12 milioni netti all’anno, 11,6 per la precisione. Numeri fuori scala per la Serie A. Ma se decidesse di abbassare le pretese pur di restare competitivo in Europa, l’idea nerazzurra potrebbe diventare più di una semplice suggestione.

Liverpool su Leao: il possibile incastro perfetto

E il Liverpool? Se davvero si privasse di Salah, il club inglese dovrebbe trovare un rimpiazzo all’altezza. E qui entra in gioco un nome che ormai circola da settimane nei corridoi di Anfield: Rafael Leao, che al Milan non è più un intoccabile e questa estate potrebbe davvero andar via.

Il portoghese è un talento puro, capace di accendere una partita con una sola giocata. Ma al Milan il rapporto sembra aver perso quella magia iniziale. Nonostante il rinnovo fino al 2028, l’aria che tira non è delle migliori. Se arrivasse un’offerta vicina ai 75-80 milioni di euro, dalle parti di via Aldo Rossi potrebbero iniziare a vacillare.

Dall’Inghilterra sono convinti che il Liverpool abbia già messo Leao in cima alla lista dei desideri. Lo vedono come il sostituto naturale di Salah: giovane, esplosivo, capace di giocare sia largo a sinistra che come punta atipica. Un profilo perfetto per raccogliere l’eredità dell’egiziano.

E il Milan? Con quella cifra potrebbe finanziare una rifondazione necessaria, magari andando a caccia di una nuova stella per il futuro. L’idea di uno scambio “indiretto” tra Liverpool e Milano, con Salah e Leao che si scambiano di fatto le città, suona quasi surreale. Eppure, se incastri e volontà si allineassero, lo scenario potrebbe non essere così campato in aria.

L’unico vero ostacolo è l’ingaggio di Salah. Ma se decidesse di restare in Europa riducendo le pretese, perché non pensare all’Inter? Dall’altra parte, il Milan sa che trattenere Leao per sempre sarà complicato. E se il Liverpool dovesse bussare con l’offerta giusta, sarebbe difficile dire di no.