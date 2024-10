Salah pronto a dire sì: clamoroso ritorno in Serie A

Salah potrebbe clamorosamente tornare in Serie A nella prossima stagione: il suo capitolo al Liverpool e in Premier League sta per essere chiuso

L’attaccante egiziano sta battendo ogni tipo di record Oltremanica e dopo diversi anni potrebbe dire basta con quel tipo di calcio. Due club italiani sono alla finestra per riportarlo in Serie A. I tifosi sognano ad occhi aperti.

Salah è diventato con i suoi 217 gol il terzo marcatore della storia del Liverpool. Un traguardo straordinario collezionato dal 2017 in poi, quando decise di lasciare la Roma e provare ancora una vola la fortuna in Premier League. Il suo primo approccio con l’Inghilterra era stato con la maglia del Chelsea, dopo essere esploso al Basilea. Mourinho lo scaricò, lasciandolo andare a Firenze. Con i Viola la prima esplosione e subito la chiamata della Roma di Sabatini. Un acquisto preziosissimo per i giallorossi, che dopo averlo pagato 22 milioni lo hanno rivenduto a 50, proprio ai Reds di Jurgen Klopp, allenatore dell’epoca.

In Serie A Salah ha collezionato la bellezza di 35 gol e 22 assist in 81 partite, tra Roma e Fiorentina, tanto da attirare l’attenzione del club di Anfield. Il suo sogno era sempre stato quello di affermarsi in Premier League e dopo 161 gol in 270 partite di certo può dire a gran voce di esserci riuscito. Il suo contratto con il Liverpool scadrà a giugno del 2025 e per ora non ci sono segnali di un possibile rinnovo.

Salah nel mirino della Serie A: sfida tra Inter e Juventus

I Reds di Sloth stanno cercando di aprire un nuovo ciclo, dopo l’addio di Klopp e stanno puntando su profili più giovani di Salah. La prossima estate può essere quella della separazione definitiva. A giugno l’egiziano compirà 33 anni ma ancora sembra essere in ottima condizione. Dal punto di vista fisico non ha mai subito grossi infortuni e la sua continuità è diventata proverbiale. Anche in questo avvio di Premier ha realizzato 4 reti in 7 presenze, che salgono a 6 considerando tutte le competizioni, più 5 assist. Cambiano le gestioni tecniche ha Salah resta al top.

Proprio per questo se a giugno dovesse essere libero a parametro zero su di lui ci sarebbe l’attenzione di diversi club europei e arabi. In Serie A sono due le squadre che guardano con maggiore attenzione ad un possibile acquisto dell’egiziano, ovvero Inter e Juventus. Per entrambe potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una rosa già ben costruita. Per i nerazzurri, qualora dovesse restare Inzaghi sarebbe la perfetta seconda punta da associare a Thuram o Lautaro, mentre per la squadra di Motta potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro del tridente. Resta da capire se l’intenzione del classe ’92 sia quella di sposare il progetto tecnico italiano o concedersi una pensione lussuosa nella Saudi Pro League.