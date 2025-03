“Allegri allenerebbe subito questa squadra di Serie A”: la rivelazione sconvolgente

Dichiarazioni clamorose su Massimiliano Allegri che potrebbe allenare un club di Serie A il prossimo anno, nella sorpresa generale

Cerca ancora squadra Max Allegri, rimasto senza panchina dopo l’addio alla Juventus alla fine della scorsa stagione. Questa mattina vi abbiamo riportato di come il Milan potrebbe essere una soluzione in vista della prossima annata, dopo gli errori di quella in corso. I rossoneri sembrano gli indiziati principali per puntare sull’ex tecnico bianconero, ma la trattativa non sarà così semplice.

Parallelamente, in queste ore, è emerso un rumor che avrebbe del clamoroso e che riguarderebbe proprio Allegri. L’allenatore sarebbe stato accostato a un’altra squadra di Serie A, che risulterebbe realmente insospettabile. Un progetto che saprebbe di scommessa per Max e che rilancerebbe in maniera esponenziale il club che avrebbe deciso di credere in lui.

Allegri e l’idea Fiorentina: le parole in diretta

A lanciare quella che sarebbe una vera e propria bomba di calciomercato in vista dell’estate, è stato il procuratore Furio Valcareggi in una intervista a ‘Lady Radio’. Dopo un’analisi sulla sconfitta della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos, l’agente si è concentrato sul futuro della panchina Viola.

“Palladino ha sbagliato, ma non mi pare il caso di pensare a un cambio in panchina a due mesi dalla fine della stagione, si rischierebbe solo di peggiorare le cose”. Questo quanto dichiarato da Valcareggi, che punterebbe sulla permanenza dell’attuale allenatore dei gigliati, almeno fino al termine di questa annata.

L’ipotesi più probabile al momento, che potrebbe anche portare comunque a una separazione in estate. E a quel punto? Toccherebbe proprio ad Allegri: “Sarebbe l’unico che prenderei. Lui con Landucci ci verrebbe a Firenze. Ma la Fiorentina non prende allenatori top”. Una dichiarazione, quella di Valcareggi, che ha fatto sicuramente discutere.

Max Allegri alla Fiorentina risulterebbe quasi surreale solo al pensiero, non tanto per il blasone storico della squadra, quanto per gli attuali obiettivi stagionali della Viola. E se fosse proprio il tecnico toscano a modificarli? Portando l’asticella verso l’alto? Non è da escludere, ma resta un potenziale colpo quasi impossibile.

Intanto Kean e compagni stanno preparando la sfida del Maradona contro il Napoli, che servirà per dare una risposta alla sconfitta di giovedì scorso in coppa e, allo stesso tempo, servirà per dare continuità in campionato alla vittoria sul Lecce. Fare risultato contro Conte, però sarà estremamente complicato. Gli azzurri sono in piena lotta per lo scudetto e non vincono dal 25 gennaio scorso.