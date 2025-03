Inter, altro che Lautaro Martinez: il pupillo di Inzaghi è un altro e Marotta ha un piano preciso – SerieAnews

Inter, Lautaro Martinez in secondo piano: Simone Inzaghi ha un altro pupillo, ecco chi è

Quando si parla di Marcus Thuram e dell’Inter, è impossibile non notare quanto il francese sia diventato un elemento imprescindibile per Simone Inzaghi. L’attaccante, arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach, ha saputo integrarsi immediatamente nel progetto nerazzurro, diventando uno dei principali protagonisti di questa stagione.

A dispetto di qualche difficoltà iniziale, Thuram ha trovato la sua dimensione ideale, dimostrando sul campo di essere un giocatore di grande talento e determinazione. Quest’anno, la sua importanza è stata evidente in tutte le competizioni in cui l’Inter è ancora in gioco: Serie A, Coppa Italia e Champions League.

In ogni partita, il suo impegno e la sua qualità sono emersi chiaramente, con il francese che ha spesso fatto la differenza. Un esempio su tutti è stato il gol contro il Feyenoord, che ha rilanciato la sua stagione e dato slancio alla squadra di Inzaghi. Un giocatore che ha trovato la fiducia del tecnico e che ora vuole continuare a essere protagonista con la maglia nerazzurra.

Inter, il futuro di Thuram: Marotta lavora ad un piano ben preciso Nonostante il suo legame con l’Inter sia ancora giovane, il futuro di Marcus Thuram sembra essere sempre più solido. Il francese ha un contratto che lo lega al club fino al 2028, con uno stipendio da 6 milioni di euro netti all’anno. Tuttavia, c’è una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che potrebbe aprire le porte a un trasferimento in estate. Una cifra che non spaventa le grandi squadre europee, pronte a tentare il colpo, ma che potrebbe essere destinata a scomparire. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sta valutando seriamente di eliminare questa clausola dal contratto di Thuram, con l’obiettivo di blindarlo definitivamente. L’idea sarebbe quella di rinegoziare l’accordo, aumentando il suo stipendio per renderlo ancora più soddisfacente, ma anche per evitare che possibili top club possano affondare il colpo. In tal senso, il Decreto Crescita potrebbe giocare un ruolo fondamentale, permettendo all’Inter di sostituire la clausola con un ingaggio maggiore senza troppe difficoltà economiche. Grazie a questo vantaggio fiscale, l’Inter potrebbe anche offrire a Thuram un contratto da 7 milioni di euro netti, con un lordo di circa 9,1 milioni. Non solo un miglioramento economico, ma anche un segnale chiaro da parte della società: l’Inter vuole continuare a puntare su Thuram, un giocatore che ha già dimostrato di essere decisivo. Thuram e la crescita esponenziale: altro che Lautaro Martinez Le trattative sono in corso, ma entrambe le parti sembrano voler proseguire il loro cammino insieme per molti anni a venire. L’Inter non vuole correre il rischio di perdere uno dei suoi punti fermi, e Thuram, a sua volta, sembra pronto a legarsi ancora di più al club nerazzurro, visto che la sua carriera ha trovato slancio proprio in questa squadra.

La questione legata alla clausola rescissoria è solo l’ultimo capitolo di una storia che sta prendendo forma stagione dopo stagione. Se da un lato l’Inter sta facendo di tutto per blindare Thuram, dall’altro il francese sa che la sua evoluzione continua in questa squadra potrebbe essere ancora più grande. Con la fiducia di Inzaghi, il supporto dei tifosi e il potenziale per crescere ulteriormente, Thuram ha tutte le carte in regola per diventare una figura centrale nella storia recente del club.La domanda che tutti si pongono ora è: riuscirà Thuram a continuare su questa strada e a conquistarsi ancora più spazio in un’Inter che punta a vincere su ogni fronte? Solo il tempo darà la risposta, ma una cosa è certa: con il suo talento e la sua determinazione, il futuro del francese sembra sempre più essere legato a quello del club nerazzurro.