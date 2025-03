Ora il re dei bomber è pronto al grande salto: piace ad almeno 4 big

Sta dominando il campionato e segna come mai prima. E ora è pronto al grande salto: ci sono almeno 3 big del nostro campionato pronte a prenderlo

Ci sono giocatori che si perdono nelle difficoltà e poi ci sono quelli che, invece, nelle tempeste si rafforzano. Questo calciatore appartiene alla seconda categoria. Due anni fa sembrava destinato a imporsi come uno degli esterni più esplosivi della Serie A, ma poi è arrivata la retrocessione e il suo talento è finito in secondo piano.

Poteva salutare, cercare un’altra squadra, ma ha deciso di restare: “Avevamo un debito con questa maglia”, ha detto con sincerità. Un gesto da leader, che in questa stagione si sta trasformando in una missione compiuta.

Oggi, Armand Laurienté sta trascinando il Sassuolo a suon di gol e assist, tanto da ritrovarsi in vetta alla classifica cannonieri della Serie B, a braccetto con Pietro Iemmello e Pio Esposito. Una sentenza, un giocatore che in cadetteria si vede lontano un miglio che non c’entra nulla. Ma la vera domanda è: che succede la prossima stagione?

Se non succedono cataclismi, il Sassuolo tornerà nella massima serie. Una risalita meritata, costruita con sacrificio e qualità. Ma il futuro di Laurienté è tutto da scrivere. Lui stesso lo ha ammesso, senza troppi giri di parole: “Ora riportiamo il Sassuolo in A, poi si vedrà”. Dichiarazioni che lasciano più di uno spiraglio aperto.

A volte il calcio è fatto di sliding doors. Laurienté si trova di fronte a una decisione cruciale: restare al Sassuolo e diventare il simbolo della rinascita neroverde, oppure cogliere l’occasione di un trasferimento in una squadra che gioca per obiettivi più ambiziosi?

Juventus, Milan, Napoli: chi potrebbe prendere Laurienté

Il mercato inizia a scaldarsi e tra le squadre più interessate a Laurienté spiccano nomi pesanti. Juventus e Milan vedono in lui un’arma preziosa: potrebbe rappresentare un’ottima alternativa ai titolari, garantendo dribbling e pericolosità in fase offensiva.

Il Napoli avrebbe potuto prenderlo già a gennaio, ma ha scelto altre strade. Ora bisognerà vedere se in estate ci sarà una nuova mossa, magari con una strategia più decisa, se dovesse servire un vice-Neres di spessore.

E poi c’è la Roma, che potrebbe dover sostituire Dybala e ridisegnare il suo reparto offensivo. Un profilo come quello di Laurienté sarebbe perfetto per creare una coppia d’attacco importante con Matias Soulé, in appoggio alla punta in un ipotetico 4-3-3.

Occhio anche alla Lazio, che sulla fascia sinistra ha Zaccagni, ma potrebbe voler aggiungere profondità alla rosa. Discorso simile per Bologna e Fiorentina, che potrebbero valutare il francese come un innesto di qualità per rendere le rispettive squadre ancora più competitive.