Risultati Serie A 28ma giornata: milanesi con il brivido nell’anticipo – SerieAnews

I risultati degli anticipi di Serie A della 28ma giornata: le milanesi con il brivido, pari per Como e Torino

I risultati del sabato della Serie A della 28ma giornata non hanno regalato grandi sorprese, almeno per quanto riguarda le big, ma di certo si è trattato di gare davvero scoppiettanti e clamorose, almeno per l’andamento. Ma vediamo come si sono sviluppate le quattro gare andate in scena oggi.

Parma-Torino 2-2: Elmas non si ferma più

Un Parma mai domo rimonta due volte il Torino e continua a sperare e lottare per la salvezza in Serie A. Una gara vibrante che ha visto i granata passare in vantaggio al 19′ con il solito Elmas, alla terza rete consecutiva da quando veste la maglia del Torino. Il macedone è in una forma strepitosa ed ha sfruttato al meglio l’assist di Casadei, altro acquisto più che indovinato dai granata.

Il pari nella ripresa con Mateo Pellegrino, l’attaccante classe 2001 arrivato dal Velez Sarsfield per 2 milioni più il 50% della futura rivendita. Subentrato al posto di Bonny, l’argentino ha realizzato l’1-1 appena 5′ dopo il suo ingresso in campo. Al 72′ il nuovo vantaggio del Torino con Che Adams, ormai una certezza per Vanoli, ma i granata sono stati poi riacciuffati 10′ dopo, all’82’ con Pellegrino la prima doppietta in Serie A.

Como-Venezia 1-1: i lagunari pareggiano in extremis

Un gol ed un punto per parte tra Como e Venezia, una sfida in cui accade tutto nel secondo tempo. I lariani passano in vantaggio al 49′ con Ikoné. La gara sembra in discesa ma una prestazione da Mvp di Radu tra i pali tiene in vita i lagunari che al 95′ pareggiano con Gytkjaer dagli 11 metri, con il rigore concesso da Ayroldi per fallo di Smolcic.

Lecce-Milan 2-3: all’Inferno e ritorno con Pulisic sugli scudi

Il Diavolo scende fin giù all’Inferno per poi risalire. Al Via del Mare accade davvero di tutto. Pronti via ed al 7′ gol di Krstovic con il Lecce che sfrutta un grave errore del Milan ed in ripartenza è letale. Due i gol annullati al Milan nel primo quarto d’ora con il primo tempo che si conclude sull’1-0.

Conceiçao cambia ad inizio ripresa, inserisce Leao, ma il Lecce addirittura raddoppia con Krstovic. Sembra la fine ma il Milan in un quarto d’ora cambia tutto, anche il destino del tecnico. L’autogol clamoroso di Gallo al 68′, poi il rigore di Pulisic al 73′ ed il gol dell’esterno statunitense all’81’ a regalare tre punti pesantissimi ai rossoneri.

Inter-Monza 3-2: brivido nerazzurro

Nel più classico dei testacoda l’Inter vince ma con un brivido lungo la schiena, sia per Inzaghi ed i calciatori che per tutti i tifosi. I meneghini stavano infatti inciampando sulla classica buccia di banana, mostrando una forma tutt’altro che brillante. poche alternative e calciatori stanchi per l’Inter e così il Monza ne ha approfittato subito.

Al 32′ gol di Birindelli, tra lo stupore generale di San Siro, completamente ghiacciato ed ammutolito al 44′ con il raddoppio dell’ex Keita Baldé. Sembra l’inizio della fine ma a dare speranza all’Inter ci pensa Arnautovic nel primo dei minuti di recupero del primo tempo. Sul punteggio di 1-2 all’intervallo, nella ripresa la squadra nerazzurra completa la rimonta.

Al 64′ la rimette in parità Calhanoglu e poi al 77′ è l’autogol di Kyriakopoulos a mandare l’Inter in paradiso ed il Monza all’inferno, stoico ma sempre più vicino alla Serie B.