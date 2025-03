Risultati Serie A 27ma giornata: Milan ancora ko, Bologna e Roma ora sognano – SerieAnews

Risultati Serie A 27ma giornata: il Milan perde ancora ed è crisi, la Roma ed il Bologna non si fermano più

La domenica della 27ma giornata di Serie A ha visto scendere in campo la Roma ma grande attenzione c’era soprattutto per Milan-Lazio, il big match domenicale sia perché i biancocelesti sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League sia per un Milan sempre più in crisi. Vediamo com’è andato il turno.

Monza-Torino 0-2: il mercato decide la sfida

Un Monza sempre più in crisi e ad un passo dalla Serie B cade anche contro il Torino. I granata, invece, risalgono ancora la classifica e piazzano la seconda vittoria consecutiva. La sfida è decisa dal mercato invernale. Ad aprile le marcature ci pensa Elmas, alla seconda rete dal suo arrivo in granata, poi chiude la sfida Casadei, al primo gol davanti gli occhi di Luciano Spalletti presente sugli spalti.

Genoa-Empoli 1-1: un punto a testa per le due formazioni

Un punto a testa tra Genoa ed Empoli, un pareggio che serve più ai Grifoni che ai toscani terz’ultimi in classifica ed in zona retrocessione. La squadra di Zanetti, però, almeno torna a fare punti dopo una serie di quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque. Apre le marcature al 36′ Grassi per l’Empoli poi il pari arriva nel finale all’81’ con Vasquez.

Bologna-Cagliari 2-1: Orsolini show

Seconda vittoria consecutiva per il Bologna che dopo il successo sul Milan nel recupero batte anche il Cagliari in rimonta e sogna l’Europa. Eppure sono i sardi ad aprire le marcature con Piccoli al 22′. I felsinei, però, la ribaltano nella ripresa ed in appena otto minuti. Al 48′ su calcio di rigore Orsolini segna l’1-1 poi l’esterno al 56′ raddoppia con il gol del 2-1 e regala tre punti pesantissimi al Bologna.

Roma-Como 2-1: rimonta giallorossa

Quarta vittoria consecutiva per la Roma che non si ferma più. Contro il Como soffre, va sotto ma rimonta e vince. I lariani, reduci dalla vittoria sul Napoli, sul finale di primo tempo realizza l’1-0 con Da Cunha, altro gioiello della squadra di Fabregas. All’ora di gioco pareggia il solito Saelemaekers, ormai sempre più centrale nel gioco di Claudio Ranieri.

Il Como resta in 10 per il rosso a Kempf, che lascia i suoi compagni in inferiorità numerica per un doppio giallo. La Roma spinge e con Dovbyk realizza il 2-1 al 76′.

Milan-Lazio 1-2: Pedro di rigore al 98′

Una gara pazza che valeva molto ma, alla fine, a festeggiare è solo la Lazio che si riappropria del quarto posto in classifica in attesa della Juve impegnata stasera contro il Verona. La gara si sblocca al 28′ con Zaccagni. Il Milan al 67′ resta in 10 uomini per il rosso a Pavlovic ma i rossoneri non si arrendono e riacciuffano la Lazio al’84’ con la rete di Chukwueze. La gara sembra destinata sull’1-1 ma al 98′ la Lazio conquista la vittoria con il rigore calciato e realizzato da Pedro. Ed ora sono ore calde per Conceicao, a rischio esonero.