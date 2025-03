Calciomercato Inter, ha detto sì al trasferimento: il retroscena con Zanetti e la prima offerta

Il calciomercato dell’Inter si starebbe accendendo dopo il sì del futuro campione al trasferimento: decisivo Javier Zanetti nella trattativa

Nonostante un campionato apertissimo e una lotta su tre fronti diversi, l’Inter ha già iniziato a muovere i primi passi per il calciomercato del prossimo anno. I nerazzurri vogliono rinforzarsi, così da poter tornare a dominare in Serie A. Ma, soprattutto, risultare ancora più pericolosi anche in Champions League.

Il sogno di vincere il trofeo europeo più prestigioso tra tutti è grande, specie dopo la finale giocata due anni fa. L’ultimo trionfo interista risale, ovviamente, al 2010 e resta anche l’ultimo successo di un’italiana nella competizione. Per riuscire in tutto questo, bisognerà muoversi nella maniera più corretta sul mercato. Per questo sarebbe intervenuto in prima persona Javier Zanetti, proprio il capitano di quella squadra che vinse la Champions 15 anni fa.

Nico Paz apre all’Inter: spunta un nuovo retroscena

Ve ne avevamo parlato già negli scorsi giorni: è Nico Paz il grande obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima stagione. Piace a Simone Inzaghi e il d.s. Marotta vuole accontentarlo. Questa mattina, attraverso il Corriere dello Sport, sono emerse importantissime novità sull’ipotetica trattativa e sul trasferimento del calciatore spagnolo che ha incantato la Serie A.

Nico Paz avrebbe dato la sua disponibilità per giocare nell’Inter, ma ora tocca ai nerazzurri trovare la mossa giusta per superare gli ostacoli. Ma la squadra parte da una buona posizione rispetto alle rivali, merito del vicepresidente Javier Zanetti, che vanta un’amicizia di lungo corso con il padre del giocatore, Pablo Paz, con il quale ha dato vita a un assiduo corteggiamento per smuovere le preferenze e intavolare l’inizio della trattativa.

I due hanno parlato a lungo sabato pomeriggio, quando il dirigente interista si è recato al Sinigaglia per Como-Venezia per lavorare proprio alla trattativa di mercato. Nico Paz ha, però, due chance alternative: rimanere al Como oppure tornare al Real Madrid. Nel primo caso c’è un club guidato da una proprietà molto ricca, vogliosa di costruire un progetto vincente, nel secondo tornerebbe nella società più titolata al mondo, ma con il rischio di diventare uno dei tanti e dover sgomitare con i campionissimi già presenti in rosa nel suo ruolo.

I Blancos hanno un diritto di recompra e il 50% in caso di futura vendita, con la possibilità di potersi riprendere il cartellino per 9 milioni l’estate prossima, 10 milioni nel 2026 e 11 milioni nel 2027. Inoltre, va ricordato che il Como ha la possibilità di offrire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni, proprio con l’obiettivo di cancellare qualsiasi opzione nelle mani degli spagnoli.

L’Inter dunque si ritrova a giocare una doppia partita, potendo trattare successivamente sia con il Como, che con il Real Madrid. La squadra di Fabregas non ha in programma di privarsi del proprio pupillo, a meno di offerte irrinunciabili. Non tutto è nelle mani dell’Inter, ma bisognerà lavorare sodo per riuscire a strappare un accordo.