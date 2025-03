Lookman da record, ma a fine anno andrà via? Le possibili destinazioni

Ademola Lookman ha raggiunto il suo record personale di gol, ma a fine anno potrebbe lasciare l’Atalanta: i club in corsa per acquistarlo

Devastante, ancora una volta. Anche all’Allianz Stadium, Ademola Lookman ha fornito una prestazione mostruosa, l’ennesima della sua stagione. Con quello di ieri, ha messo a referto il suo 13° gol in Serie A, pareggiando il suo stesso record di due anni fa e ha siglato il 18° gol in tutte le competizioni, superando qualsiasi suo precedente personale.

Lo scorso anno, infatti, si era fermato a 17 reti e 9 assist. Un gol in più e 7 assist in quest’annata, nella quale giocherà ancora 10 partite. Potrebbe superare ogni record individuale in assoluto il nigeriano, proprio nella stagione in cui il suo addio sembrava sicuro. In estate, come un fulmine a ciel sereno, erano circolate le voci di una cessione, tanto da non vederlo in campo nelle prime partite di Serie A.

Tutto rientrato, Loomkman ha trascinato fin qui l’Atalanta al fianco di Retegui e non ha intenzione di fermarsi, non sul più bello. La Dea può credere nello scudetto, essendo a soli 3 punti dall’Inter prima. La prossima giornata, lo scontro diretto a Bergamo sarà cruciale. Al termine di questa stagione, però, il futuro dell’attaccante verrà ridiscusso.

Lookman, avventura finita con l’Atalanta? Le ipotesi

Sembrerebbe rientrato anche il caso che lo ha legato a Gasperini, vissuto nelle scorse settimane. Il tecnico atalantino lo aveva accusato pubblicamente di essere uno dei peggiori rigoristi mai visti in prima persona, addossandogli parte delle colpe dell’uscita dalla Champions League. Un abbraccio al termine della serata magica di ieri allo Stadium avrebbe riportato la pace tra i due.

Questo almeno per il momento. A fine anno, infatti, entrambi potrebbero lasciare. Gasperini è corteggiato dalla Juventus e anche Lookman potrebbe cambiare aria. I bianconeri sono un’ipotesi, ma bisognerà capire prima chi sarà l’allenatore. Il Napoli si è mostrato interessato già in passato, senza mai affondare concretamente il colpo.

Non manca l’ipotesi estera, anche se il nigeriano non ha mai convinto in Inghilterra. Appena 4 gol in 48 partite con l’Everton, 8 in 42 con il Leicester e 4 in 35 con il Fulham. Un totale di 16 gol in 125 sfide, clamoroso se si confrontano con i 50 messi a referto con l’Atalanta in poco più di 100 partite.

Servirà quindi la giusta offerta, superiore ai 50 milioni di euro, nonostante il giocatore andrà in scadenza nel giugno del 2026. L’Atalanta se ne priverà solo dietro a una proposta irrinunciabile o davanti alla richiesta insistente del giocatore di cambiare aria.