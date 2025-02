Perché l’Atalanta può vincere lo scudetto: due dati che la rendono favorita su Inter e Napoli – SerieAnews

L’Atalanta può davvero vincere lo scudetto: in alcuni aspetti è addirittura la squadra favorita rispetto ad Inter e Napoli, ecco perché

C’è un’atmosfera palpabile di entusiasmo a Bergamo, dove l’Atalanta sta vivendo una stagione straordinaria. Dopo aver rifilato un netto 5-0 all’Empoli, i nerazzurri si sono avvicinati alla capolista Inter, ora distante solo tre punti. Una distanza che inizia a sembrare colmabile, specialmente se consideriamo il cammino che l’Atalanta può percorrere nei prossimi mesi. Perché questa squadra non è solo in lotta per il podio: ha tutte le carte in regola per provare a vincere lo scudetto.

L’Atalanta ha un vantaggio cruciale: zero distrazioni

Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta per il titolo è la totale concentrazione dell’Atalanta sul campionato. Mentre l’Inter è ancora impegnate nelle coppe – sia europee che nazionale, con i carichi di partite extra che inevitabilmente tolgono energie e risorse, la squadra di Gasperini ha un solo obiettivo: il campionato. Questo non è un dettaglio di poco conto, soprattutto nelle fasi cruciali della stagione, quando ogni partita conta.

Il fatto che l’Atalanta non debba distrarsi con la Champions League o l’Europa League le consente di concentrarsi esclusivamente sulla Serie A, un vantaggio non da poco rispetto a chi è costretto a giocare partite internazionali durante la settimana. Gasperini sa che, a differenza delle rivali, i suoi giocatori non dovranno fare i conti con il doppio impegno e questo può fare la differenza, soprattutto nei mesi più caldi del campionato.

La panchina lunga come arma segreta

Ma non è solo il fattore ritmo a dare all’Atalanta un potenziale vantaggio. Un altro punto di forza è la profondità della sua rosa. In un campionato che si fa sempre più serrato, la possibilità di fare rotazioni senza abbassare troppo il livello è fondamentale.

L’Atalanta ha una panchina che può fare la differenza: rispetto a Napoli e Inter, la squadra bergamasca è quella che ha sfruttato meglio il sistema delle cinque sostituzioni a disposizione. Questo le ha consentito di cambiare volto a molte partite e di dare il giusto spazio a tutti, senza far calare la qualità del gioco.

Dati alla mano, l’Atalanta è la squadra che ha guadagnato più punti dalle sostituzioni rispetto a tutte le altre grandi. Se pensiamo al Napoli, la squadra di Spalletti ha avuto difficoltà a trovare alternative valide quando le prime linee non erano in forma, e l’Inter ha avuto simili difficoltà con le sue riserve.

Ma Gasperini, con la sua capacità di alternare giocatori freschi, ha ottenuto il massimo dalla propria panchina. Da Posch a Maldini, passando per Brescianini e Samardzic, tutti i calciatori sono stati coinvolti in questa lunga corsa, con risultati tangibili.

La strada è difficile, ma non impossibile

Certo, l’Atalanta ha un calendario complesso da affrontare, ma il fatto che le sue forze siano tutte concentrate su una sola competizione potrebbe fare la differenza quando i giochi si faranno duri. A differenza del Napoli, che sta cercando di resistere senza il suo gioiello Kvaratskhelia, e dell’Inter, che non riesce a trovare alternative di qualità a Lautaro e Thuram, l’Atalanta può attingere a una rosa vasta, con scelte valide in tutti i reparti.

L’arrivo di nuovi acquisti a gennaio ha ulteriormente rinforzato la squadra, rendendola pronta ad affrontare le sfide di un finale di stagione che si preannuncia incandescente. La volata per lo scudetto è ormai iniziata. Se l’Inter e il Napoli partono con un certo vantaggio, non possiamo ignorare il fatto che l’Atalanta ha tutto il necessario per sorprenderli, anzi. La Dea potrebbe essere decisamente la favorita in questa volata.

Una rosa profonda, nessuna distrazione da coppe internazionali e una panchina lunga che può davvero fare la differenza nelle settimane più calde. Non sorprende, quindi, che la squadra di Gasperini stia diventando una seria contenditrice al titolo. Se questa squadra saprà mantenere la forma e gestire al meglio le risorse, Bergamo potrebbe festeggiare un nuovo, incredibile trionfo.