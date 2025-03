Juve, che disastro: altro brutto colpo, stavolta c’entra pure Elkann – SerieAnews

Juve, uhn nuovo disastro per la squadra: brutto colpo per i bianconeri, c’entra anche John Elkann

In casa Juventus, la situazione è tutt’altro che tranquilla. Dopo l’ultima sconfitta per 0-4 contro l’Atalanta, che ha macchiato la loro prestazione e compromesso l’umore del gruppo, i bianconeri si ritrovano al quarto posto in classifica, ma con molte questioni da risolvere, in primis Thiago Motta sempre più precario alla Continassa, con il rischio esonero dietro l’angolo. Il bilancio della Juventus e il ritorno in attivo Anche fuori campo, però, non mancano i problemi. Uno su tutti, quello relativo al bilancio ed alla questione plusvalenze, che torna a essere al centro dell’attenzione, come spesso accade quando si parla di questa squadra. Nonostante le difficoltà sul campo, la Juventus sembra aver trovato un po’ di respiro dal punto di vista economico. Il bilancio chiuso il 31 dicembre 2024 ha registrato un utile di 16,9 milioni di euro, segnando il primo ritorno in positivo dal 2018. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie ad alcune operazioni di cessione, come quelle dei giovani Soulé, Huijsen, Iling-Junior e Barrenechea, che hanno fruttato cifre importanti per le casse della società bianconera. Eppure, proprio queste operazioni potrebbero sollevare nuove polemiche con la Consob, l’ente che ha già avuto modo di contestare alla Juventus alcuni affari legati alle plusvalenze. In particolare, le cessioni di Iling-Junior e Barrenechea all’Aston Villa potrebbero finire nel mirino dell’organo di controllo. Le operazioni sono state registrate come transazioni separate, ma la Consob potrebbe vedere queste cessioni come parte di uno scambio più ampio, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle plusvalenze sul bilancio bianconero. Per esempio, Iling-Junior è stato venduto per 14 milioni di euro, con una plusvalenza di 11,9 milioni, mentre Barrenechea ha generato 8 milioni, con un utile di 5,6 milioni. Tuttavia, la valutazione di Douglas Luiz, che è stato acquistato dalla Juventus per circa 50 milioni, potrebbe essere rivista dalla Consob a una cifra più bassa, vicino ai 28 milioni. Le accuse e i ricorsi legali contro la Juventus Le polemiche sulle plusvalenze non sono nuove per la Juventus. Le accuse relative alle operazioni economiche risalgono al 2022 e al 2024, e sono state portate avanti anche in tribunale. La società bianconera ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro le decisioni della Consob, ma al momento non sono stati emessi nuovi verdetti. La questione quindi è ancora aperta, e la Juventus potrebbe trovarsi a dover affrontare sviluppi importanti in futuro. Si tratta di un tema che ha già sollevato molte discussioni, con alcuni che accusano il club di manipolare i bilanci, mentre altri difendono la legittimità delle operazioni. La verità è che il mondo del calcio, specie in Italia, è spesso segnato da accuse e incertezze sulle finanze, ma la Juventus resta uno dei club più seguiti e discussi in questo contesto. Juventus nel mirino della Consob: cosa sta accadendo Mentre il club cerca di risollevare le sue sorti sportive dopo un periodo di alti e bassi, non è affatto detto che la questione delle plusvalenze e del controllo della Consob sia destinata a scomparire facilmente. Sarà interessante capire se, alla fine, la Juventus riuscirà a risolvere questo nodo senza altre complicazioni legali o se la situazione continuerà a far discutere in tribunale e tra i tifosi. Intanto, la squadra resta sotto pressione, sia per i risultati in campo che per la gestione dei conti, e tutti gli occhi sono puntati su come si evolverà questa vicenda. Che sia l’ultima volta che la Juventus finisce sotto il mirino della Consob? Non è così sicuro, ma è certo che le sfide per i bianconeri non finiscono mai, e questa volta potrebbero essere ancora più complesse di quanto si immagini.