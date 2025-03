Fantaconsigli di formazione per la 29ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 29ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Orsolini a Lucca: voi chi schiererete in campo?

Ultima giornata di Serie A prima della sosta e prosegue la corsa verso il finale anche del Fantacalcio. L’occasione ideale per prendere le distanze dagli inseguitori o tentare una rimonta. La 29ma giornata ci regala un big match come Atalanta-Inter, ma anche l’attesissima sfida tra Fiorentina e Juventus e quella tra Bologna e Lazio. Come ogni settimana, vi invitiamo a schierare la formazione migliore per evitare brutte sorprese.

Dal possibile riposo iniziale di Man, ai dubbi di formazione Ranieri. Le probabili formazioni di questo turno di Serie A andranno monitorate costantemente per non sbagliare lo schieramento della vostra squadra.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 18:00 per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: la conferma di Casadei

Il nostro Claudio Mancini conferma Svilar in porta dopo l’ottima prestazione con cleansheet della scorsa settimana. Per la difesa è Vasquez il nome scelto, in un Genoa che sta vivendo un campionato tranquillo. La conferma di Casadei a centrocampo è la mossa di questa settimana, con il Torino che vive sulle ali dell’entusiasmo dei nuovi arrivati. In avanti chi se non Lucca, assoluta sorpresa di questa stagione.

🔹 Svilar (Roma) – Contro il Cagliari può confermare quanto di buono visto in queste settimane.

🔹 Vasquez (Genoa) – La gara casalinga contro il Lecce può esaltarlo anche in zona gol.

🔹 Casadei (Torino) – Viaggia sulle ali dell’entusiasmo e può portare il secondo gol di fila.

🔹 Lucca (Udinese) – Contro il Verona va messo, sono queste le sue partite.

🚀I consigli di Antonio Papa: Kolo Muani nel big match

Per Antonio Papa è Alex Meret il portiere da schierare in questa giornata. Cerca un cleansheet che manca da due mesi. In difesa fiducia ad Angelino, tra i grandi protagonisti nella Roma di Ranieri. Potrebbe tornare a far gol anche Dennis Man, contro il Monza spacciato, ma occhio che partirà dalla panchina. In attacco fiducia a Kolo Muani, che vuole ritornare a segnare, nel big match contro la Fiorentina.

🔹 Meret (Napoli) – A caccia di un cleansheet dopo 2 mesi Con il Venezia è possibile.

🔹 Angelino (Roma) – La Roma deve rialzarsi dopo l’uscita in Europa League. L’esterno ha il piede caldo.

🔹 Man (Parma) – Ora o mai più, con il Monza deve ritrovare il gol anche da subentrato.

🔹 Kolo Muani (Juventus) – Si è spento, ma deve caricarsi sulle spalle la Juve nel big match a Firenze.

🔥I consigli di Mariangela Damiano: Orsolini trascinatore

Anche Mariangela Damiano crede in Alex Meret questa giornata, il nome giusto per la porta. Occhio alla scommessa Maripan in difesa, il Torino in casa con l’Empoli è a caccia di conferme. Nel big match contro la Lazio è Orsolini che può dare una svolta al Bologna di Italiano e al vostro Fantacalcio. In attacco tutto su Krstovic, che vive un magic moment.

🔹 Meret (Napoli) – Può ritrovare la porta inviolata contro un Venezia poco prolifico.

🔹 Maripan (Torino) – L’Empoli è in caduta libera e lui può giovarne anche in chiave bonus.

🔹 Orsolini (Bologna) – Chi se non il capitano nella sfida che può far sognare la Champions.

🔹 Krstovic (Lecce) – Un momento d’oro da sfruttare, anche in trasferta con il Genoa.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: Pellegrino da urlo

Per il nostro Lorenzo Cantarini è Skorupski l’uomo da puntare per la porta. Potrebbe esaltarsi per il modificatore contro la Lazio. In difesa Valenti può rappresentare il nome più stuzzicante nella trasferta di Monza. A centrocampo chi se non Elmas, che ha avuto un impatto clamoroso con il Torino. Infine, per l’attacco, Pellegrino, per dare massima fiducia al Parma contro un Monza spacciato.

🔹 Skorupski (Bologna) – Da modificatore nella sfida di alta classifica contro la Lazio.

🔹 Valenti (Parma) – L’uomo in chiave bonus che non ti aspetti. Può dare soddisfazioni.

🔹 Elmas (Torino) – Può trovare ancora un gol in una sfida alla portata per il Torino.

🔹 Pellegrino (Parma) – Dopo la doppietta va confermato. A Monza può far divertire.