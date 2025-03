Maignan rinnova? Gli altri 7 casi delicati nella rosa del Milan

Mike Maignan potrebbe rinnovare il contratto con il Milan, ma ci sono altri 7 casi delicati da risolvere nella rosa del Milan: di chi si tratta

Il futuro di Mike Maignan sembrerebbe indirizzato verso le tinte rossonere ancora per un po’. Stando alle ultimissime novità di calciomercato, infatti, il portiere avrebbe trovato un primo accordo per il rinnovo di contratto con il Milan. Quello attuale è in scadenza al 2026 e va da sé, dunque, che è necessario un prolungamento per evitare brutte sorprese.

Maignan, infatti, avrebbe potuto lasciare il club a cifre ben più basse del suo valore, proprio per la scadenza imminente del suo attuale accordo. O, addirittura, sarebbe stato libero di trasferirsi a parametro zero a partire da luglio 2026, con la possibilità di trovare pre accordi già dal gennaio del prossimo anno. La società è voluta correre ai ripari, proprio per evitare casi di questo tipo.

Da Theo a Joao Felix e Abraham: i casi delicati nel Milan

Quello di Maignan, però, è solo uno dei nomi che fanno discutere in casa rossonera. Sono almeno altri 7 i casi che verranno analizzati in estate. Tra calciatori di proprietà e quelli in prestito, la dirigenza dovrà prendere una decisione netta. Su chi ci sarà la riflessione più approfondita è sicuramente Theo Hernandez. Uno dei protagonisti dello scudetto milanista di 3 anni fa potrebbe lasciare la squadra.

Il suo contratto è in scadenza nel 2026 proprio come quello di Maignan, ma la sua posizione è molto più in bilico. Il Milan non è convinto di procedere con il rinnovo e il terzino potrebbe essere proprio uno dei calciatori sacrificati sul mercato per la rivoluzione di una rosa che sarà destinata a un nuovo allenatore. Che si tratti di Max Allegri?

Intanto, i rossoneri proseguiranno nella valutazione dei propri calciatori: Florenzi lascerà quasi sicuramente a parametro zero per scadenza di contratto. Mentre Walker sarà riscattato. Anche Jovic vedrà il suo contratto scadere nel 2025 e, con ogni probabilità, non verrà rinnovato, lasciando il centravanti libero di accasarsi gratuitamente con altre squadre.

Infine, i calciatori attualmente in prestito: Riccardo Sottil ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni e il Milan dovrà valutare se investirli o meno. Fin qui il suo minutaggio non è stato così elevato. Abraham tornerà alla Roma, che lo rivenderà in estate. Difficile che sia proprio il Milan ad acquistarlo, ma non possiamo escluderlo a priori.

Ultimo nome quello di Joao Felix, che aveva illuso tutti con un gol all’esordio, per poi spegnersi amaramente con il passare delle partite. Tornerà anche lui al Chelsea, che poi valuterà come piazzarlo in estate. I rossoneri non faranno proposte di alcun tipo, a meno di clamorosi colpi di scena in questo finale di stagione. La rivoluzione è pronta e il Milan vuole fare sul serio.