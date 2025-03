Napoli, colpo esotico per l’estate: Conte ha scelto il suo prossimo attaccante

Il Napoli sta già lavorando al primo colpo dell’estate: Antonio Conte ha chiesto l’attaccante in vista della prossima stagione

Ancora 10 partite e il campionato di Serie A andrà agli archivi. I prossimi 10 incontri, però, saranno determinanti per capire chi riuscirà a vincere lo scudetto. Il Napoli è in piena corsa per una vittoria che avrebbe del clamoroso. Sarebbe infatti la seconda in appena 2 anni, un’impresa che non è riuscita neanche a Diego Armando Maradona.

Per riuscirci, servirà non sbagliare più nulla o quasi. La corsa con Inter e Atalanta è apertissima. Lo scontro diretto di questa 29a giornata di campionato potrebbe consentire ai partenopei di recuperare punti su almeno una delle due contendenti, se non addirittura entrambi. Bisognerà prima battere il Venezia, però, che sta dando filo da torcere a tutte: come dimostrano i pareggi con Lazio, Atalanta e Como.

La dirigenza del Napoli non sta pensando solamente al campo. La proiezione è anche verso la prossima stagione e quindi sul calciomercato estivo. Per questo il d.s. Giovanni Manna avrebbe iniziato una prima trattativa per un attaccante che piace molto ad Antonio Conte e che lo stesso tecnico avrebbe indicato come soluzione ideale per rinforzarsi.

Paixao obiettivo del Napoli: costo e dettagli

Il nome circolato in queste ore, accostato all’orbita azzurra, è quello di Igor Paixao. Classe 2000, si è messo in mostra anche in questa stagione con 8 gol e 13 assist. L’ala sinistra rappresenterebbe il rincalzo voluto da Conte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, partito a gennaio e rimpiazzato con un colpo last minute come Okafor dal Milan.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 17 milioni di euro secondo dati Transfermarkt, ma il Feyenoord lo valuta almeno 35. Il Napoli starebbe puntando a uno sconto, con 25 milioni come spesa ideale. Il d.s. Manna avrebbe persino già parlato con gli intermediari olandesi per conoscere meglio i dettagli dell’operazione.

Antonio Conte rappresenterebbe l’ago della bilancia per convincere il giocatore a vestire la maglia azzurra e battere così la concorrenza. Il brasiliano piace in Europa e gli azzurri non dovranno lasciarselo scappare. Bisognerà evitare lunghe telenovele come accaduto con Adeyemi o Garnacho, che non hanno portato a nulla se non a un grosso buco nell’acqua. I prossimi mesi saranno dunque cruciali per il prosieguo della trattativa e l’eventuale operazione di mercato da parte dei partenopei.