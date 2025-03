Victor Osimhen, gol a raffica ed un futuro da decidere: c’è però una certezza – SerieAnews

Victor Osimhen non si ferma più in Turchia: tripletta all’Antalyaspor e quota 26 raggiunta. Il futuro è un’incognita ma il bomber ha una certezza inderogabile

Victor Osimhen è stato protagonista indiscusso del Napoli scudettato ma il bomber nigeriano è senza dubbio uno dei migliori centravanti d’Europa e quindi del mondo. Com’è noto a tutti, Osimhen in estate ha ritenuto chiuso il suo ciclo a Napoli, durato peraltro un quadriennio.

E così, dopo il titolo vinto da protagonista con tanto di classifica marcatori, il centravanti ha salutato gli azzurri ed è andato al Galatasaray. O meglio, è stata una vera e propria estate torrida per il nigeriano, e di certo non per quanto riguarda il meteo. Un protagonista indiscusso, con l’offerta da 100 milioni – quanto richiesto dal patron De Laurentiis per il suo cartellino – mai arrivata a Castel Volturno.

E così, ai margini del Napoli, ha trascorso l’intero mese di agosto aspettando una chiamata mai arrivata. A settembre, poi, la svolta: l’offerta del Galatasaray di prelevarlo in prestito, la decisione del calciatore di rilanciarsi in grande stile in Turchia e rinviare ogni discorso alla prossima estate.

Osimhen protagonista in Turchia: i numeri in stagione

Il trasferimento in Turchia è stato possibile anche e soprattutto grazie allo sforzo economico del club di riconoscergli l’ingaggio da 10 milioni di euro che ha percepito nel suo ultimo anno a Napoli. Ed ormai siamo entrati nella fase più calda della stagione, le giornate finali. E tra qualche mese Osimhen dovrà nuovamente decidere il suo futuro.

Nel frattempo, la sua missione è stata portata a termine. Fin qui il nigeriano ha segnato ben 26 reti con cinque assist annessi in 30 presenze. E nell’anticipo della 28ma giornata di Super Lig, ha addirittura messo a segno una tripletta nel 4-0 all’Antalyaspor, con il Galatasaray ora a +10 sul Fenerbahçe secondo.

Numeri da protagonista assoluto sebbene la Turchia sia considerato un campionato meno competitivo rispetto ai top 5 d’Europa. Ma in questo, Osimhen sembra abbia le idee chiare: la Super Lig è considerato torneo di passaggio per il bomber nigeriano, sebbene il Galatasaray lo voglia confermare anche per la prossima stagione.

Quale futuro per il bomber: c’è un punto imprescindibile

La domanda, già d’attualità nella scorsa stagione, sta per ritornare in auge: dove giocherà Osimhen nella prossima stagione? il bomber nigeriano ha un contratto con il Napoli fino al giugno 2026 ed una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida dall’estate prossima.

Già diversi i club che si sono interessati a lui, considerato come Victor sia ormai considerato uno dei più forti in Europa, forse al pari di Haaland. E non deve certo sorprendere come si stiano susseguendo le voci di mercato attorno al suo nome. Il Manchester United è pronto a rivoluzionare nuovamente il suo attacco ed ha nel mirino proprio il nigeriano.

I Red Devils avrebbero addirittura già pronta l’offerta da 40 milioni più il cartellino di Hojlund, pagato 75 milioni di euro più 10 di bonus nell’estate del 2023 e mai convincente appieno con la maglia dello United. Anche Giuntoli sarebbe pronto a fare quasi di tutto per portarlo a Torino ma il football director bianconero deve prima gestire i casi Vlahovic e Kolo Muani senza dimenticare come sia complesso instaurare una trattativa con il Napoli.

Sulle piste del centravanti anche i soliti club sauditi. Ma qual è la preferenza di Osimhen? Semplice, non c’è. Se da un lato strizza l’occhio alla Premier League che ha un certo fascino per tutti i calciatori, dall’altro vuole un club che gli garantisca il lauto ingaggio da circa 10 milioni di euro. Ecco, gli emolumenti sono al momento la sua priorità assoluta. Insomma, non ci troveremo di fronte alla classica scelta di cuore.