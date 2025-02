Napoli, prima offerta per Osimhen: lo United propone uno scambio da urlo – SerieAnews

Napoli, arriva la prima offerta per Osimhen: il Manchester United mette sul piatto uno scambio da urlo

“Victor è un tormentone sempre e non solo di mercato. Ha una clausola, è appetibile e lavoriamo per cercare nel minor tempo possibile una soluzione per non ripetere quanto accaduto la scorsa estate“. Così si era espresso ieri il ds del Napoli Giovanni Manna su Victor Osimhen ai microfoni di Sky Sport.

L’attaccante nigeriano proprio lo scorso mese di settembre si trasferì – a mercato chiuso in gran parte dei Paesi europei – al Galatasaray in prestito. Si chiuse così una telenovela durata l’estate intera che condizionò non poco il mercato estivo del Napoli, con De Laurentiis che decise – su pressione di Conte e dopo la sconfitta di Verona – di investire nonostante il mancato introito dall’addio di Osimhen.

In estate, però, la situazione tornerà nuovamente d’attualità. Il prestito ad Istanbul del centravanti terminerà ed Osi tornerà a Napoli, ma solo di passaggio. Proprio come la scorsa estate, anche in questa considera chiuso il suo ciclo a Napoli ed ha come obiettivo la Premier League, la massima aspirazione per il centravanti.

Anche il Galatasaray lo considera un passaggio intermedio, pur avendo speso parole d’elogio nei confronti di tifoseria e club non più tardi di pochi giorni fa.

Napoli, non solo lo United su Osimhen: c’è anche un altro club

La penuria di centravanti in giro per il mondo e la necessità di averne sempre uno di livello, sta spingendo diversi top club del Vecchio Continente ad informarsi sulle condizioni di Osimhen e sulla sua volontà. Ed ovviamente sono proprio le società d’Oltremanica – le uniche di fatto a potersi permettere il calciatore nigeriano – ad aver mosso i primi passi nei confronti di atleta e del Napoli stesso.

L’Arsenal ha da sempre una carenza atavica nel suo organico: manca un bomber di peso ed in questa stagione, dopo gli infortuni di Gabriel Jesus e di Havertz – quest’ultimo utilizzato come falso nueve dopo l’infortunio del brasiliano – Arteta sta facendo di necessità virtù.

In vista della prossima stagione, però, anche per competere ad alti livelli sia in Premier che in Europa, i Gunners sono pronti ad investire gran parte del budget per il mercato su un centravanti. E gli abboccamenti con Osimhen durano almeno dalla scorsa estate, con il club londinese tra i primi a mettere nel mirino l’ex numero 9 del Napoli.

Osimhen, ecco l’offerta dello United

Non c’è solo l’Arsenal, però. Su Osimhen è piombato il solito Manchester United, manco a dirlo. I Red Devils stanno attraversando una stagione di crisi profondissima, addirittura in 14ma posizione in Premier League, più vicini alla zona retrocessione che alle posizioni che regalano l’Europa.

L’impatto di Amorim non è stato entusiasmante e così in estate vi procederà con una nuova rivoluzione, l’ennesima. Il tecnico non è entusiasta del suo parco attaccanti, in primis di Hojlund che sarà sacrificato sull’altare del mercato. Il Manchester non potrà cedere ovviamente tutti ma saranno sacrificati i calciatori più funzionali per il progetto.

E così addio al bomber danese peraltro pagato nell’estate del 2023 ben 70 milioni di euro più 10 di bonus con tanto di contratto firmato fino al giugno 2028. Cinque i gol in otto gare in Europa ed appena due in 22 presenze in Premier League, questo il suo score che dimostra quando sia discontinuo nelle performance.

Non ha convinto Amorim e così la mossa del Manchester United: offrire al Napoli il cartellino del classe 2003 oltre ad un conguaglio di 40 milioni di euro per Osimhen. Cosa risponderà il club partenopeo? Ricordiamo che fino a due settimane fa Manna ha provato ad acquistare Garnacho – senza fortuna – proprio dallo United e chissà che non possa rilanciare chiedendo proprio il cartellino dell’argentino. Di certo c’è che si prospetta un’estate davvero infuocata.