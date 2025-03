Serie A, risultati degli anticipi della 29ma giornata: Milan di rimonta, il Toro mette le ali – SerieAnews

Serie A, i risultati degli anticipi della 29ma giornata: ancora una rimonta per il Milan tra le polemiche, vincono Torino e Verona, pari tra Monza e Parma

La 29ma giornata di Serie A si è aperta con il friday night consueto in cui il Genoa ha avuto ragione del Lecce. Nelle quattro gare del sabato, invece, in campo il Milan ma anche squadre di medio e bassa classifica. Insomma, nessun club impegnato per l’Europa se non i rossoneri ma si è assistito ugualmente a gare interessanti.

Udinese-Verona 0-1: ci pensa Duda

Una rete di Duda al 72′, una vera e propria prodezza balistica direttamente su punizione del centrocampista è bastata al Verona per portare a casa i tre punti nel derby del Triveneto con l’Udinese. Nel primo tempo i bianconeri avevano sfiorato la rete con il solito Lucca – alto il colpo di testa – e nella ripresa ci avevano provato con Ehizibue senza esito. L’Udinese, con questo ko, resta fermo a quota 40 mentre sale a 29 punti il Verona, sempre più vicino alla salvezza.

Monza-Parma 1-1: un punto che non serve a nessuno

Finisce in parità la sfida salvezza tra Monza e Parma, per un punto che non serve a nessuna delle due formazioni. I brianzoli restano infatti ultimi con 11 punti, lontanissimi dalla salvezza mentre i Ducali sono 17esimi a quota 25, a +3 sull’Empoli.

Accade tutto nella ripresa ma nel primo temo è Suzuki a salvare i suoi su Birindelli al 12′ ed al 28′ (su Bianco). Pellegrino, preferito a Bonny, si vede solo al 48′ impegnando Turati. All’ora di gioco la rete di Izzo che manda in estasi l’U-Power Stadium ma all’84’ è Bonny ad evitare la sconfitta ai suoi.

Milan-Como 2-1: ancora una rimonta

Il Milan si sta specializzando nelle rimonta da situazioni di svantaggio. Era accaduto in Supercoppa contro Juve ed Inter agli albori dell’esperienza di Conceiçao, è accaduto anche ieri contro il Como. I lariani, squadra che mette in mostra un bel calcio, al 33′ passano in vantaggio con una cannonata di Da Cunha.

Nella ripresa ancora Da Cunha al 50′ ma stavolta il gol è annullato per fuorigioco, scatenando le proteste di Fabregas (anche nel postgara). Tre minuti dopo, al 53′, Pulisic, servito da Reijnders segna l’1-1 con un gran tiro. E la rimonta è completata al 75′ con il gol dell’olandese, servito da Abraham. In pieno recupero, poi, altre proteste per il rosso a Dele Alli – al debutto con il Como – nonostante Walker abbia provato a convincere l’arbitro a cambiare idea. E complici le proteste, rosso anche per Fabregas.

Seconda vittoria consecutiva per il Milan settimo con 47 punti, a -5 dalla Juve quarta in attesa delle gare di oggi. Il Como è invece 13mo a quota 29, con un punto nelle ultime tre. E Conceiçao, al momento, ha evitato l’esonero.

Torino-Empoli 1-0: toscani in crisi

Un gol di Vlasic decide la sfida tra il Torino e l’Empoli. Se nel primo tempo Milinkovic-Savic risponde presente sulla conclusione di Gyasi, nella ripresa è Vlasic, con un gran tiro, a segnare il gol partita. Dieci punti nelle ultime quattro per il Torino che vola in 11ma posizione con 38 punti. Quarta sconfitta consecutiva per l’Empoli in zona retrocessione, terz’ultimo con 22 punti.