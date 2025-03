Fantacalcio, scambi aperti? I 5 giocatori da prendere ora

Mancano poche partite, è vero, e alcune leghe chiuderanno i battenti persino prima dell’ultimo turno, per scansare il caos di rotazioni in porta e turnover selvaggi. Ma non temete: noi siamo qui per darvi una mano, con una lista di 5 giocatori da andare a prendere subito negli scambi Fantacalcio. Sono nomi che, nelle ultime uscite, non hanno sempre brillato e che i vostri avversari potrebbero cedere, sottovalutando il loro valore reale per questi ultimi 2 mesi e mezzo. Pronti a fare l’affare dell’anno? Ecco chi puntare!

Scambi Fantacalcio: strategie per l’ultima sessione della sosta

La sosta delle nazionali di marzo 2025 è un crocevia cruciale per il Fantacalcio. Con il campionato che entra nella fase calda, ogni punto conta come l’oro, e uno scambio indovinato può essere la chiave per scalare la classifica o difendere il primato.

Molte leghe italiane aprono una finestra di mercato proprio in questi giorni, dando ai fantallenatori l’ultima chance di rinforzare la rosa. Ma attenzione: non si tratta di buttarsi a capofitto sul primo nome che capita.

La nostra lista si basa sul mix tra le fantamedie delle ultime 5 partite e le sensazioni personali. Calciatori che non hanno brillato tra infortuni e digiuno da bonus, che potrebbe però ribaltarsi in questo finale. Perché per uno scambio non è solo importante quanto fatto fin qui, ma soprattutto quanto verrà fatto da ora in poi.

Fantacalcio: i 5 nomi da prendere ora negli scambi

Eccoci al cuore della questione: i giocatori da prendere al Fantacalcio in questa sosta. Sono nomi che, numeri alla mano, stanno vivendo un momento non particolarmente brillante, ma che potrebbero fare la differenza nel rush finale della Serie A. Li abbiamo scelti guardando le loro fantamedie delle ultime 5 partite e abbiamo scelto almeno un calciatore per ruolo, portieri esclusi.

Partiamo dalla difesa con Theo Hernandez e la sua Fantamedia di 5.8. Una stagione da dimenticare per il terzino francese, che resta però un nome titolare. Non fate follie per prenderlo, ma qualche bonus nel finale, con le squadre più stanche da affrontare, potrebbe portarlo. Se il vostro rivale lo sottovaluta, è il momento di colpire.

A centrocampo abbiamo inserito Scott McTominay e la sua Fantamedia di 6.2 nelle ultime 5 gare. Proprio questo dato ci ha spinto ad inserirlo. Resta un top e sarà difficile da strappare a un vostro avversario, ma il rendimento altalenante del Napoli e la mancanza di bonus dello scozzese dalla 24a giornata, potrebbero spingere qualcuno a lasciarlo partire a cuor più leggero. Approfittatene.

In attacco iniziamo con Charles De Ketelaere e la sua Fantamedia del 6 spaccato. Non porta un bonus dalla 17a giornata, un’infinità di tempo. Potreste quindi prenderlo a prezzo di saldo. Resta pur sempre un attaccante dell’Atalanta, che in questo finale di stagione potrebbe risultare più libera di mente dopo la sconfitta contro l’Inter. Fateci un pensiero.

Anche il Taty Castellanos ha una Fantamedia del 6, avendo saltato per infortunio le ultime 4 partite. Prima del ko, però, era reduce da 2 gol e 2 assist nelle precedenti tre partite. Stava vivendo un magic moment, ma il fantallenatore che lo possiede potrebbe essersene scordato. Nel finale di stagione la Lazio avrà un gran bisogno di lui e al Fantacalcio può essere la soluzione migliore.

Appena 1 gol nelle ultime 12 partite, di cui 11 giocate e una saltata per infortunio. Marcus Thuram sta vivendo il suo periodo più difficile da quando è approdato all’Inter. Nelle ultime 5 gare ha chiuso con una Fantamedia totale di 5.63, veramente molto male. Siamo sicuri, però, che sia solo un brutto momento negativo e che nel finale si potrà riprendere. Se lo volete in rosa è da assalire ora, o mai più.