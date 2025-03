Lazio, Baroni va via: il motivo dietro la rottura – ESCLUSIVA

Marco Baroni e la Lazio sono pronti a dirsi addio: ci sono dei motivi precisi dietro una scelta che sarebbe un po’ a sorpresa visti i risultati dei biancocelesti

È una notizia che arriva in un momento particolare, e che nessuno avrebbe immaginato solo qualche settimana fa: Marco Baroni e la Lazio sono destinati a separarsi a fine stagione.

Un finale che sorprende, considerando l’ottimo cammino della squadra sia in campionato che in Europa. Eppure, dietro le apparenze di una stagione che resterà comunque positiva, si nasconde una differenza di vedute che ha reso complicato immaginare un futuro ancora insieme.

La sconfitta pesante contro il Bologna, per quanto dolorosa, non c’entra. La Lazio di quest’anno ha superato le aspettative: a lungo quarta in classifica, in piena corsa per un posto in Champions League, e qualificata ai quarti di Europa League peraltro dopo aver vinto il proprio girone. Un rendimento che, alla vigilia, nessuno avrebbe previsto.

Per questo, fino a poco tempo fa, sembrava scontato che il matrimonio tra Baroni e la Lazio potesse proseguire senza scossoni. Invece no. Qualcosa si è incrinato, ma non si parla di rotture traumatiche o clamorosi strappi. Piuttosto di un rapporto che, nel tempo, ha mostrato qualche crepa fisiologica. Visioni diverse sul progetto tecnico e sulle scelte strategiche, che con il passare dei mesi hanno portato ad allontanarsi.

Quella tra Baroni e la Lazio sarà una separazione serena, maturata dopo un anno ricco di soddisfazioni. Non un addio traumatico, ma la conclusione naturale di un percorso che ha dato tanto a entrambe le parti.

Baroni-Lazio, i motivi dietro la rottura: c’entra il mercato di gennaio

Come dicevamo, il nodo principale è stato il mercato di gennaio. Baroni si aspettava innesti che potessero garantire esperienza e impatto immediato, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La società, invece, ha preferito investire su profili giovani e di prospettiva, come Belahyane e Provstgaard, nella convinzione di costruire un futuro solido senza snaturare la filosofia del club.

Da lì è nata una divergenza di fondo: nessun litigio, solo due modi diversi di vedere le cose.

Una delle cause scatenanti è stato il mancato acquisto di Fazzini, pupillo del tecnico e a lungo obiettivo prioritario, benché poi non concretizzato, ha deluso molto Baroni che da lì ha iniziato a mostrare insoddisfazione per il mercato. Non è stato l’innesco di tensioni, ma ha certamente contribuito ad aumentare quella sensazione di distanza tra le parti.

Anche l’episodio Casadei, finito poi al Torino e subito protagonista, ha lasciato un retrogusto amaro, anche se non era sicuramente in cima alla lista dell’allenatore, che preferiva il talento dell’Empoli. Dalla società c’è grande rispetto per il lavoro di Baroni, ma anche la consapevolezza che in certi momenti occorra totale sintonia per proseguire. E se questa sintonia viene meno, è naturale sedersi e riflettere sul futuro.

Al momento non ci sono certezze sul nome del prossimo allenatore della Lazio: è una decisione che verrà presa con calma, al termine di un campionato che, comunque vada, resterà un punto di riferimento per la crescita del club.

Baroni, dal canto suo, lascia un segno importante. Ha dimostrato di poter guidare una squadra ambiziosa, gestendo pressioni e aspettative con equilibrio. A 60 anni suonati si è preso la ribalta che meritava, e ora può guardare avanti con fiducia: per lui non mancheranno nuove opportunità, magari ancora in Serie A o in un progetto internazionale.