Roberto De Zerbi tra Juve e Milan: cosa c’è di vero su questa possibilità clamorosa – SerieAnews

Roberto De Zerbi conteso da Milan e Juventus: cosa c’è di vero di fronte alla possibilità che il tecnico dell’Olympique Marsiglia torni in Italia

La sconfitta al Parco dei Principi contro il PSG ha messo fine a ogni speranza di titolo per il Marsiglia. Un sogno che sembrava possibile, ma che ora appare lontano, con un distacco di ben 19 punti dalla vetta. Nonostante questo, il cammino dei ragazzi di De Zerbi è stato comunque positivo, e ora l’obiettivo si sposta sulla difesa del secondo posto in classifica.

Lontano dalla vetta, il Marsiglia non può permettersi di abbassare la guardia, soprattutto con squadre come il Monaco, il Nizza e il Lione che stanno cercando di superarlo. Un secondo posto che permetterebbe di garantire la qualificazione alla Champions League, un risultato comunque di grande valore.

Il progetto triennale con il Marsiglia

De Zerbi ha portato la sua filosofia di gioco anche in Francia, mantenendo un’identità ben precisa che lo ha reso famoso in Premier League con il Brighton. Arrivato la scorsa estate al Marsiglia, grazie alla clausola rescissoria da 6 milioni di euro, l’allenatore italiano ha rapidamente trasformato la squadra.

La proposta di calcio che il tecnico sta offrendo non solo entusiasma i tifosi, ma ha anche conquistato gli esperti, facendo crescere ulteriormente il prestigio del club transalpino. Il Marsiglia ha fatto un grande sforzo sul mercato, con acquisti importanti come Højbjerg, Rabiot e Greenwood, ma il vero punto di forza resta la strategia condivisa tra il direttore sportivo e l’allenatore. Un impegno che si riflette nel triennale firmato da De Zerbi, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione.

Il ritorno in Italia

Roberto De Zerbi è un tecnico con una visione ambiziosa del calcio. Non si è mai accontentato e ha sempre cercato di migliorarsi, affrontando sfide sempre più complesse. Dopo la sua esperienza con il Sassuolo, ha deciso di misurarsi con l’Ucraina, allenando lo Shakhtar Donetsk, per poi raggiungere la Premier con il Brighton, con cui ha conquistato la qualificazione storica all’Europa League.

Ora, al Marsiglia, sta facendo grandi cose, ma il suo amore per il calcio internazionale non è ancora finito. De Zerbi non si sente legato a un ritorno immediato in Italia. Non è un allenatore in cerca di mercato, piuttosto, è alla ricerca di nuove sfide che gli permettano di continuare a crescere. Nonostante questo, il suo nome è sempre più spesso accostato a club italiani, un segnale che la sua carriera potrebbe fare un nuovo giro da protagonista.

Juventus o Milan per De Zerbi? Le voci sul futuro

Le voci su un possibile ritorno di De Zerbi in Italia sono sempre più forti. Se da un lato l’interesse della Juventus non si è ancora concretizzato, è chiaro che la Vecchia Signora potrebbe essere una destinazione molto interessante per il tecnico.

Nonostante il suo impegno al Marsiglia, De Zerbi non sembra voler escludere un ritorno nel calcio italiano, soprattutto per una realtà come quella della Juventus, che potrebbe offrirgli l’opportunità di portare la sua visione anche in un club di grande tradizione.

Al momento, il Milan sembra essere meno una priorità, nonostante il club rossonero possa affascinare De Zerbi, che considera la sfida come un’opportunità da non sottovalutare. La decisione finale riguarderà in gran parte anche il nuovo direttore sportivo del club.

Il tecnico italiano è consapevole delle difficoltà e delle dinamiche del campionato francese, ma non si sente ancora pronto per dire addio al Marsiglia, che è stato per lui un ambiente stimolante e competitivo. Le prossime settimane, però, potrebbero riservare nuove sorprese.