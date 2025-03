Fantacalcio, i 5 attaccanti a secco di gol da più partite: ecco chi si è fermato clamorosamente

Scopri quali sono i 5 attaccanti al Fantacalcio con il maggior numero di giornate senza gol: ci sono anche dei top fermi da tantissimo tempo

Il Fantacalcio è un gioco di passione, ma anche di strategie, e sapere quali attaccanti stanno vivendo un momento di crisi può fare la differenza per la tua squadra. In questa stagione, alcuni bomber stanno deludendo le aspettative, altri sono diventati tristemente protagonisti di una striscia di giornate senza gol che preoccupa i fantallenatori.

Scopriamo i 5 attaccanti con il maggior numero di gare a secco da gol. In questa sosta per le nazionali, potrebbe essere anche l’occasione giusta per qualche scambio ed è giusto avere sotto controllo la condizione dei vostri calciatori che avete acquistato all’asta estiva o quella di febbraio.

Fantacalcio, attaccanti senza gol: la classifica dei bomber a secco

Ad aprire la classifica, in ordine crescente, un pari merito tra Marcus Thuram e Sebastiano Esposito, entrambi a 8 gare senza reti. Thuram, che aveva iniziato la stagione con 4 gol in 3 partite ed è ora a quota 13, ma sta vivendo un momento di flessione inaspettato. Il suo ultimo gol risale alla 21a giornata contro l’Empoli e da quel momento ha portato 1 solo assist e ben 3 insufficienze. Praticamente irriconoscibile.

Esposito, invece, aveva sorpreso tutti con 8 gol nella prima parte di stagione, ma ora sembra aver perso smalto. La paura dei fantallenatori che lo hanno acquistato durante l’asta invernale è che possa seguire le orme di Soulé o Mattia Destro, che negli scorsi anni avevano vissuto un girone d’andata da sogno, per poi crollare al ritorno.

Seguono a pari merito Patrick Cutrone e Kenan Yildiz, entrambi a 9 giornate senza bonus. Cutrone, dopo un avvio sprint con 4 gol nelle prime 6 partite, si è spento completamente. Non trova il gol dal 20° turno di Serie A e non è neanche più un titolare fisso del Como. Nelle ultime giornate ha accumulato 3 insufficienze, per 3 volte è subentrato e in 2 circostanze non ha neanche giocato.

Yildiz, invece, è stato travolto dall’ondata di negatività della Juventus. Pur avendo portato una sola insufficienza nelle ultime nove giornate, non riesce a sbloccarsi. L’ultimo gol risale alla partita contro il Torino ed è solo una delle 4 reti messe a segno in tutto il campionato. Troppo poco.

Al primo posto, infine, troviamo Charles De Ketelaere, fermo addirittura da a 12 gare senza gol. Il belga, che aveva iniziato la stagione con un gol contro la Fiorentina, non riesce più a trovare la via della rete, nonostante le occasioni create da Gasperini. Un crollo clamoroso e inaspettato, con una doppietta segnata alla 17a giornata e poi 0 bonus nei successivi 12 turni.

Anche 5 le insufficienze a suo carico e 5 partite giocate solo da subentrato. Una debacle a sorpresa, che ha portato i fantallenatori a perdere le speranze anche in questo finale di stagione. Noi, siamo convinti, che potrà riprendersi.