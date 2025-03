Lautaro Martinez, lungo stop o semplice precauzione? I precedenti fanno ben sperare

Lautaro Martinez ha rinunciato alla nazionale per infortunio, ma si tratterà di un lungo stop o solo di una decisione in via precauzionale? I precedenti sull’argentino fanno ben sperare

Sta tenendo in allarme i tifosi dell’Inter (e persino i giocatori al Fantacalcio) la condizione fisica di Lautaro Martinez. Nella serata di ieri, la nazionale argentina ha comunicato di dover rinunciare al proprio attaccante nelle sfide di qualificazione al Mondiale contro Uruguay e Brasile in programma nella notte italiana tra domani e sabato e quella tra giovedì e venerdì della prossima settimana.

Nella nota dell’Albiceleste si legge di un problema al flessore della coscia sinistra. Solamente al ritorno in Italia, però, verrà confermata l’entità dell’infortunio con ulteriori esami. Bisognerà, infatti, capire se si tratterà di un’elongazione o di un fortissimo affaticamento che lo stesso giocatore aveva già percepito nei minuti finali del big match contro l’Atalanta della scorsa settimana.

Lautaro d’acciaio: i precedenti sugli infortuni

Un’eventuale elongazione, rischia di tener fuori Lautaro Martinez anche per un mese. Si tratterebbe dell’infortunio più lungo nella sua carriera interista, nonché il suo secondo infortunio più longevo di sempre. Il Toro, infatti, non ha mai saltato più di 17 giorni per un singolo ko se non nel 2017 quando stette fuori 115 giorni per la frattura del metatarso e non giocò in Argentina tra giugno e ottobre.

Nell’annata 2018/19 ha poi saltato 33 giorni per 2 infortuni differenti e nel 21/22 altri 30 giorni per 2 infortuni e la positività al Covid. Insomma, il Toro è d’acciaio e i precedenti fanno ben sperare. I tifosi dell’Inter si augurano che si sia fermato in tempo e che rinunciare alle gare con l’Argentina non comporti un forfait anche per quelle in maglia nerazzurra.

Tra 10 giorni, Lautaro avrebbe dovuto affrontare l’Udinese e, in via precauzionale, potrebbe saltare la sfida anche in caso di un infortunio meno grave del previsto. Pochi giorni dopo, infatti, è in programma il derby con il Milan in Coppa Italia, che precederà di sol 6 giorni l’andata contro il Bayern Monaco in Champions League.

Seppur anche in campionato rinunciare a Lautaro sarà dura, ci sono gare più ostiche sulla carta rispetto a quella con il Parma, dove le alternative dell’argentino dovranno farsi valere. In caso di lungo stop, invece, Martinez salterebbe almeno 5 partite, puntando al rientro per il ritorno di Champions con il Bayern del prossimo 16 aprile. Nelle prossime ore si scoprirà la verità.