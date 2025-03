Retroscena Mertens, altro che cittadinanza: poteva cambiare la sua storia a Napoli

Cosa sarebbe successo se Dries Mertens avesse davvero fatto quella scelta? Una rivelazione inedita ci mostra un volto nuovo della storia d’amore tra Ciro e Napoli

Ci sono storie che sembrano già scritte. Storie che scorrono dritte, senza deviazioni, come un’autostrada di quelle dove puoi pure togliere le mani dal volante. Poi, all’improvviso, arriva una curva. Non la vedi subito, ma quando ci sei dentro capisci che basta un niente per cambiare rotta. La storia di Dries Mertens a Napoli ha avuto una curva così. E nessuno l’aveva mai raccontata fino in fondo.

Oggi sappiamo com’è andata: Mertens è il miglior marcatore della storia del Napoli, uno che ha giurato amore eterno alla città e ha pure chiamato suo figlio Ciro, da napoletano DOC. Al punto che sta addirittura per ottenere la cittadinanza: “Dries dal 6 giugno sarà un cittadino di Napoli a tutti gli effetti – ha spiegato il consigliere comunale Salvatore Flocco a Radio Kiss Kiss – Si tratta di una bella storia quella tra Mertens e Napoli”.

Ma se vi dicessero che tutto questo è stato a un passo dal non accadere? Non è una provocazione: è un fatto. E lo ha raccontato Vincenzo Pisacane, uno che con Napoli ha avuto e ha parecchio a che fare.

Torniamo al 2016. Il Napoli è in fase di transizione. Mertens è un’arma a partita in corso, di quelle che ti spaccano la gara quando entra dalla panchina. Ma non è titolare, quello è il regno di Lorenzo Insigne. Ancora non c’è stato il colpo di genio di Sarri, quello che lo trasformerà in centravanti e cambierà la sua vita.

In quel momento, Mertens è in scadenza di contratto. Non ha offerte concrete dal club per rinnovare e qualcuno, dalla lontana Cina, gli fa arrivare una proposta da capogiro. Quelle cifre che oggi sembrano quasi folli, ma che in quegli anni erano la normalità per chi voleva costruire un campionato pieno di star.

Mertens dal Napoli alla Cina: il racconto di Vincenzo Pisacane

Pisacane, che non era il suo procuratore, riceve quella chiamata. “Eravamo amici – racconta – e quando mi hanno chiesto di Dries, l’ho chiamato. Abbiamo valutato insieme la proposta. Non era una cosa improvvisata: avevamo già i biglietti per partire da Malpensa. Tutto fatto. Affare concluso”.

E invece no. Perché a volte il calcio è questione di dettagli. In quella squadra cinese di proprietà del Wanda Group, lo stesso che aveva quote nell’Atletico Madrid, uno degli stranieri doveva fare le valigie per far spazio a Mertens. Ma si tira indietro all’ultimo momento. Slot non disponibile. Trattativa saltata. Fine.

Pisacane la racconta così: “Mi sveglio la mattina, avevo i biglietti sotto al cuscino. E scopro che non si parte più. Avevo una commissione da 10 milioni. Sette erano miei. Persi in una notte”.

Fa sorridere adesso, ma quella notte avrebbe potuto segnare una linea definitiva. Perché Mertens, se fosse volato in Cina, non sarebbe mai diventato il recordman di gol del Napoli, non sarebbe mai stato il simbolo di una città e di un popolo. Probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno un figlio chiamato Ciro, e chissà se oggi parlerebbe ancora italiano con quel suo accento che sembra uscito dai Quartieri Spagnoli.

Alla fine, Mertens resta. Sarri lo reinventa, lui si prende il Napoli, entra nella leggenda e scrive pagine che difficilmente verranno dimenticate. Quelle delle serate in Champions, dei gol impossibili, delle mani al cielo sotto la Curva B. E Pisacane? Oggi ride di quella notte, anche perché poi ha fatto un’operazione anche più redditizia portando Insigne a Toronto.

Ma viene da chiedersi: se quello slot fosse rimasto libero, se quei biglietti fossero serviti a prendere davvero quell’aereo, oggi che racconto staremmo leggendo? Di certo non quello della cittadinanza partenopea, e allora, tutto sommato, meglio aver perso quel volo e un po’ di soldi per scrivere una storia così bella!