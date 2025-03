Shock Roma, che sentenza: potrebbe essere stata l’ultima partita di Dybala

Roma, adesso il futuro di Dybala è un rebus: quella contro il Cagliari potrebbe essere stata l’ultima partita in giallorosso. Il comunicato è una doccia fredda

C’è un momento preciso in cui il rumore dello stadio si spegne. Succede quando vedi un giocatore che ami portarsi la mano dietro la coscia, mentre il suo sguardo si abbassa e ti è chiaro che qualcosa non va. Quando succede a Paulo Dybala, lo capisci subito che non sarà una passeggiata. E infatti, non lo è. Anzi, stavolta potrebbe essere molto più di un semplice infortunio.

La Roma ha comunicato la notizia che nessuno voleva leggere: “Dybala sarà operato”. Una frase secca, chirurgica. Non ci sono spiragli o mezze misure. Il tendine semitendinoso della coscia sinistra si è rotto. E il solo modo per provare a sistemarlo è il bisturi. Niente recupero lampo, niente magie dello staff medico: ci vorrà tempo. Se ne riparla direttamente la prossima stagione. E qui arriva la parte che nessuno dice apertamente, ma che tutti hanno pensato almeno una volta: questa potrebbe essere stata l’ultima partita di Paulo Dybala con la Roma.

Dybala fondamentale in campo: ma quante assenze per infortunio

Inutile girarci intorno. Quando Dybala non c’è, la squadra perde qualcosa che nessun altro può dare. Non solo i gol, non solo gli assist, ma quell’istante in cui fa una cosa che non ti aspetti e che ti fa esclamare “Oh!”. La Roma ha sempre aspettato Dybala, lo ha coccolato come si fa con i talenti puri, anche nei momenti più delicati. E lui, quando c’è stato, ha ricambiato: 15 gol, 9 assist nella scorsa stagione, momenti da brividi, un rigore a Budapest che poteva cambiare tutto.

Però, il conto alla fine lo fanno anche i numeri. Dall’arrivo a Trigorìa, Paulo ha saltato più di 30 partite per infortunio. E non sono state solo botte di sfortuna: il fisico non sempre lo ha sostenuto, e l’età non aiuta. A giugno saranno 32 anni. Con un ingaggio pesante da ben 8 milioni di euro l’anno, il più alto della rosa e rinnovato recentemente, e un contratto che permette di liberarsi a cifre non impossibili.

Quale futuro per Dybala: le opzioni non mancano

L’estate che arriva sarà quella delle decisioni. Le voci non mancano: Arabia Saudita, Turchia, qualche timido sguardo dagli USA. Campionati che promettono meno pressioni, ma tanti milioni. E forse anche la possibilità di una carriera più lunga, senza dover forzare il fisico ogni settimana.

La Roma, dal canto suo, deve capire che piega prenderà il nuovo ciclo. Florent Ghisolfi, il nuovo direttore sportivo, è chiamato a scelte coraggiose. Il prossimo allenatore avrà un peso nella valutazione di Dybala, ma la sensazione è che la società voglia ridurre i rischi: puntare su giocatori più affidabili fisicamente, magari sacrificando quel pizzico di magia che solo uno come Paulo sa dare.

La situazione legata a Dybala è in divenire: la società giallorossa valuterà con grande attenzione il da farsi. In estate è arrivato Matias Soulé per sostituire proprio l’argentino. L’ex Juve e Frosinone scalpita ed è pronto a raccogliere l’eredità della Joya. A Trigoria, insomma, il post Paulo l’hanno già pianificato da tempo ed il gioco potrebbe non valere più la candela con il numero 21 che libererebbe anche il bilancio da un pesante fardello.

“Dybala è Dybala”: l’opinione netta dei tifosi

Questo è un altro discorso. Perché se chiedi a chi lo aspetta fuori da Trigoria, la risposta è una sola: “Non ce ne frega niente degli infortuni, Dybala è Dybala”. E in parte hanno ragione. Giocatori così ne passano pochi. Ma le logiche del calcio di oggi sono spietate, e il bilancio di un club non tiene conto dei sentimenti.

Intanto, Dybala si prepara all’operazione. Sarà un intervento delicato, ma necessario. I tempi di recupero? Si parla di almeno quattro mesi. Se va tutto bene. Ma il dubbio resta: lo rivedremo ancora con la maglia giallorossa?

A volte, le storie d’amore più belle finiscono senza un vero perché. Magari ci si promette di rivedersi, magari si lascia una porta aperta. Ma nessuno sa se succederà davvero. E forse è questo che fa più male ai tifosi della Roma: non sapere se salutare Dybala adesso o sperare, ancora una volta, che non sia davvero finita.