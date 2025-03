Roma, infortunio Dybala che scoppia in lacrime: le condizioni e scoppia la grana Svilar – SerieAnews

La Roma ha superato il Cagliari con il punteggio di 1-0: ha deciso Dovbyk la sfida. Infortunio per Dybala in lacrime, scoppia anche la grana Svilar

La Roma non si ferma più. I giallorossi hanno risposto nel migliore dei modi all’eliminazione per mano dell’Athletic Bilbao in Europa League. Contro il Cagliari la formazione guidata da Claudio Ranieri ha quindi dato continuità di rendimento in Serie A ed ora, complice la sonante sconfitta della Lazio per mano del Bologna, si è portata a -2 dai biancocelesti.

Insomma, la Roma è in corsa per la qualificazione alle coppe europee ma anche per la Champions League, un traguardo fissato dalla proprietà ad inizio stagione ma anche fino a qualche mese fa sembrava pura utopia. Ed invece Claudio Ranieri ha dato un gioco alla squadra ed una sua identità ed ora si può dire come sia senza dubbio la formazione più in forma del campionato.

A decidere la sfida ci ha pensato Dovbyk con una girata letale da due passi rispetto alla porta difesa da Caprile. L’attaccante ucraino ha così risposto a modo suo alle critiche piovutegli addosso nelle ultime settimane, con il ds Ghisolfi che forse per spronarlo aveva candidamente ammesso come la Roma si aspettasse decisamente di più da lui. Lo stesso Ranieri l’aveva pungolato nella conferenza stampa della vigilia.

Infortunio Dybala: sostituzione e lacrime, le sue condizioni

Insomma, una bella risposta da parte del terminale offensivo che dovrà caricarsi sulle spalle ancora di più la Roma dopo l’infortunio di Paulo Dybala. Eh sì, la partita del numero 21 giallorosso è durata appena 10′. Il tempo di entrare in campo, subire un nuovo problema al ginocchio, ed uscire.

Al momento della sostituzione è scoppiato a piangere, forse per il dolore o conscio dell’ennesimo infortunio in una carriera davvero tormentata. La Joya si è subito toccato dietro al ginocchio sinistro e si è accasciato a terra aspettando l’intervento dei sanitari. Un massaggio, il ghiaccio ma non sono bastati all’argentino uscito zoppicando vistosamente dal campo.

E grande attesa c’è, ovviamente, per gli esami strumentali a cui si sottoporrà il calciatore nella giornata di domani. Si spera non possa essere qualcosa di grave ma vista la reazione del calciatore c’è molto timore in casa giallorosa ed anche rammarico per Ranieri che aveva mostrato un’ottima gestione del calciatore.

Roma, decisivo Svilar contro il Cagliari: grana rinnovo

All’Olimpico, nella sfida contro il Cagliari, nella vittoria è stato decisivo Mile Svilar. Il portiere serbo nato ad Anversa si sta dimostrando come una delle stelle della Roma, un vero top player che sta regalando punti pesanti ai giallorossi. Tra i migliori nel suo ruolo in Italia ed in Europa, Svilar è ambito dai club che hanno bisogno di un portiere di livello in vista della prossima stagione.

Svilar si aspetta ora che i meriti sul campo gli vengano riconosciuti anche sotto forma di aumento di stipendio. Al momento il portiere ha un contratto fino al giugno del 2027 ad un milione di euro a stagione. La dirigenza giallorossa ha avviato i negoziati per il rinnovo ma la richiesta è stata decisamente spiazzante.

L’entourage del calciatore ha infatti chiesto ben 4 milioni di euro netti a stagione per prolungare il contratto. Un sostanzioso aumento che ha lasciato di sasso Ghisolfi. Il ds giallorosso, però, proseguirà con le trattative con lo scopo di trovare l’accordo quasi a tutti i costi. Sul 25enne portiere, intanto, già diversi i club che si sono mossi sulle sue tracce.