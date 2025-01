Dybala, il rinnovo è automatico: ora però arriva quello “manuale”… con un regalo speciale

Paulo Dybala pronto a rinnovare con la Roma grazie alla clausola automatica, ma la vera sfida è un nuovo contratto che lo veda protagonista e capitano

A prescindere da quanto il giocatore sia amato dai tifosi, la permanenza di Paulo Dybala alla Roma è sempre apparsa legata a quella famosa clausola che, come un filo invisibile, lo vincola al rinnovo automatico in caso di determinati minuti giocati. Ma siamo sicuri che sia solo questo a tenere Dybala legato ai giallorossi?

La Roma si è infilata un po’ in un cunicolo quando ha firmato il primo contratto con Dybala, un accordo che alla lunga è diventato un po’ una trappola sia per l’ingaggio obiettivamente molto alto sia per quella possibilità di auto-rinnovarsi a cifre che poi, superata una certa età, iniziano a diventare piuttosto gravose.

Oggi Paulo Dybala va per compiere 32 anni e non è certo più quello che faceva sfracelli un paio di anni fa, tanto che quel famoso rinnovo era diventata una mannaia anche sulla testa degli allenatori: non è un mistero infatti che qualcuno tra i dirigenti avesse provato a limitare il suo minutaggio con De Rossi e Juric, per evitare di finire “ostaggi” di una clausola che non avrebbe permesso di gestire il giocatore come avrebbe voluto la dirigenza.

E poi arriva Claudio Ranieri, con la sua consueta determinazione, a capovolgere il quadro. Il tecnico giallorosso non ha esitato a mettere in chiaro la sua posizione sin dal primo giorno: avrebbe deciso lui se Dybala dovesse giocare, senza alcuna pressione esterna. Una vera e propria inversione di rotta, che ha calmato le acque e restituito serenità a tutti, giocatore e tifosi compresi.

Non è che Dybala non avesse avuto altre offerte. C’è stato un momento qualche settimana fa in cui sembrava che il Galatasaray stesse cercando di portarlo via da Roma. L’offerta del club turco era importante, ma Dybala ha scelto di restare e l’ha fatto a testa alta, con la consapevolezza che la Roma è ancora il posto giusto per lui, dove può dimostrare di essere uno dei migliori giocatori in circolazione.

Il nuovo rinnovo di Dybala: ingaggio spalmato e fascia da capitano

Dopo quest’ultimo episodio qualcosa è scattato nuovamente nel rapporto fra Dybala e la Roma. Centralità ritrovata, prestazioni scintillanti e la netta sensazione che non può finire così, trascinandosi solo perché c’è un contratto capestro a stabilirlo. Da qui nasce l’idea di rilanciare e far seguire a quel rinnovo automatico un altro, stavolta “manuale”.

Al momento il faraonico stipendio di Paulo Dybala (che salirà a 8 milioni netti) rappresenta un vero problema per la Roma: è il terzo più pagato della Serie A, più su anche di gente come Barella e Calhanoglu. Paulo sarà il primo a rendersi conto che un ingaggio simile non è commisurato alle sue attuali prestazioni: 5 gol in campionato, come Reijnders e Zortea, meno di Adams e Pohjanpalo.

Serve un segnale, anche perché più passa il tempo più quella cifra peserà come un macigno sulle sue spalle. Ed ecco la soluzione: Dybala potrebbe firmare per spalmare l’attuale ingaggio faraonico, allungare la sua permanenza nella Capitale e, perché no, restare in giallorosso per chiudere la carriera. Da capitano.

Immaginate un Paulo Dybala alla guida della Roma per più stagioni e il sogno della Champions League che potrebbe diventare realtà con la maglia giallorossa, con la fascia da capitano al braccio. In fondo la permanenza di Pellegrini è tutt’altro che scontata e c’è aria di rivoluzione, con senatori come Cristante e perfino il vice-capitano Mancini pronto a salutare la prossima estate.

Quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, con il rinnovo “manuale” di cui si parla, non è solo una questione di denaro, ma di legame. La Roma ha bisogno di giocatori come Dybala, che possano essere leader in campo e fuori, simboli viventi di una squadra che vuole tornare a competere ai massimi livelli. La fascia da capitano non è solo un titolo onorifico, ma una vera e propria responsabilità, e Dybala sembra pronto ad affrontarla. Sarebbe un finale di carriera da favola, proprio come i tifosi sperano.