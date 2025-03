Thiago Motta, si riparte dalle scelte più logiche: solo così può salvarsi

La Juventus si gioca tutto, e Thiago Motta è al bivio. Una decisione scontata? Non proprio. Ecco cosa può succedere (e chi è già pronto)

Ti è mai capitato di vedere qualcuno che, pur di non ammettere di aver sbagliato strada, continua imperterrito a guidare nella direzione sbagliata? Ecco, la sensazione è un po’ questa. Solo che non stiamo parlando di una gita fuori porta, ma della Juventus. E quel qualcuno, stavolta, si chiama Thiago Motta.

Siamo arrivati al punto in cui non c’è più margine per le interpretazioni filosofiche. O si cambia, o si cambia. E non è uno slogan da bar, è la fotografia di un momento che rischia di segnare l’ennesima svolta nella storia recente dei bianconeri. A Torino non si ragiona più su se si deve intervenire. La domanda vera è quando.

Chiariamo un punto: le probabilità che Thiago Motta sieda ancora sulla panchina bianconera nella prossima stagione sono simili alle possibilità di trovare un tifoso juventino soddisfatto in questo momento: quasi nulle.

La società si è già mossa da settimane: c’è chi sogna il ritorno di Antonio Conte, chi spinge per De Zerbi, e chi sussurra i nomi di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Ma la novità è un’altra. Un nome che potrebbe non aspettare l’estate, ma agire subito: Roberto Mancini.

Come vi abbiamo raccontato, l’incontro tra l’ex CT dell’Italia e i dirigenti della Juventus è imminente. Non solo un caffè di cortesia, ma qualcosa di molto più serio. Se la situazione con Motta non dovesse migliorare, Mancini potrebbe entrare in corsa e tentare di rimettere insieme i cocci. L’obiettivo? Tornare in Champions League, perché senza quei soldi e quel prestigio, anche il mercato estivo rischia di trasformarsi in un incubo.

Motta, il Genoa è l’ultima spiaggia: urgono scelte di buon senso

Eppure, un’ultima chance a Thiago Motta è stata concessa. Pubblicamente, Cristiano Giuntoli lo ha difeso. Sarebbe una brutta figura fare marcia indietro prima di vedere come andrà la sfida contro il Genoa. Una gara che potrebbe sembrare di passaggio, ma che in realtà è la madre di tutte le battaglie per questo allenatore.

Perché non si tratta solo di vincere. Il problema non è mai stato (solo) il risultato. La questione è il come. E qui, Thiago Motta ha peccato. Di presunzione? Forse. Di confusione? Sicuramente.

La gestione di uomini come Dusan Vlahovic è diventata il simbolo di un cortocircuito totale. L’attaccante serbo si è trasformato in un caso da manuale: ai margini, svilito, quasi umiliato. E a giugno, quando arriverà il momento di fare cassa, chi comprerà un giocatore così? Il rischio è di doverlo vendere a un prezzo molto lontano dal suo valore reale, ammesso che qualcuno voglia davvero accollarsi lo stipendio da 12 milioni l’anno.

La Juventus si aspetta che Motta metta da parte i voli pindarici. Basta esperimenti arditi, come Koopmeiners esterno d’attacco (sì, l’ha fatto davvero). Serve tornare alle basi. Un modulo più funzionale, idee semplici, e soprattutto la capacità di restituire fiducia ai giocatori che possono fare la differenza.

Non solo Vlahovic, ma anche Kenan Yildiz e Andrea Cambiaso. Due giocatori che potrebbero rappresentare il futuro della Juve, o essere sacrificati sul mercato per sistemare i conti. In entrambi i casi, vanno messi in vetrina. E per farlo servono minuti, responsabilità e centralità. Non panchina e incomprensioni.

Ecco perché si riparte da qui. Dalle scelte più logiche, dalla semplicità, dall’abbandono di un certo ego che ha finito per confondere tutti, anche chi stava fuori a guardare. Il conto alla rovescia è iniziato. Motta ha un’ultima possibilità di salvare la panchina e, forse, anche la sua reputazione. Ma il tempo delle teorie è finito. Ora servono solo fatti.