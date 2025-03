Milan, Maignan ora può salutare davvero: Furlani ha in mano un nuovo gioiello – SerieAnews

In casa Milan Mike Maignan può ora davvero salutare a fine stagione: Furlani ed Ibra hanno individuato il nuovo numero 1

“Se qualcosa può andar male, lo farà“, un vecchio assunto, la Legge di Murphy che non sbaglia (quasi) mai. In casa Milan la stagione è completamente da dimenticare. Nono posto in classifica con 47 punti, sei in meno del quarto posto, ultimo a regalare la qualificazione alla prossima Champions League.

Che per il Milan dovrebbe essere sempre e comunque l’obiettivo minimo. Ed invece i rossoneri rischiano di restar fuori dalla competizione più importante, quella che riempie di milioni le casse dei club. Pulisic e compagni sono reduci da due vittorie consecutive, entrambe arrivate con rimonte clamorose, ma la squadra stenta a decollare nonostante il quarto posto sia più vicino.

Sergio Conceiçao proverà a centrare l’obiettivo e magari vincere la Coppa Italia per rendere meno amara una stagione che più altalenante non si può. Di certo c’è che queste saranno le ultime settimane per il tecnico sulla panchina rossonera, con l’addio di fatto già annunciato. D’altronde i risultati non lo stanno premiando e così il ribaltone è già pronto.

Milan, Maignan può dire addio: salta il rinnovo?

A luglio, quindi, si darà vita ad un nuovo progetto con un nuovo tecnico, probabilmente Max Allegri, al momento il favorito numero uno. Diversi i calciatori su cui saranno fatte valutazioni anche ad ampio raggio, tra questi c’è quello relativo a Mike Maignan. Il portiere era un punto fermo del Milan, lo è ancora ma non sembra più così imprescindibile come prima.

Diverse le incertezze del portiere transalpino nel corso di questa stagione che hanno indotto in riflessioni approfondite in via Aldo Rossi. Il portiere ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 ma l’accordo tra le parti – almeno verbalmente – è stato raggiunto fino al 2029 con sostanzioso aumento dell’ingaggio, dagli attuali 2,8 milioni a ben 5 netti l’anno più bonus.

Maignan, però, non ha ancora firmato anche perché tra le parti c’è stata una pausa di riflessione. E non sono esclusi colpi di scena, con la trattativa che potrebbe saltare definitivamente. A quel punto il Milan metterebbe sul mercato il portiere già in estate per non perderlo a parametro zero tra un anno.

Addio Maignan, scelto il nuovo portiere: gioca in Ligue 1

Il Milan, d’altronde, avrebbe già individuato il portiere ideale per la casacca numero uno. Ancora una volta si guarda in Francia ed al Lille, il club da dove fu prelevato Maignan quattro stagioni fa per 16,4 milioni. Il nuovo obiettivo è Lucas Chevalier, classe 2001 e bloccato da un contratto fino a giugno 2027 con il club transalpino.

Ben 189 centimetri, convocato stabilmente nella Francia, Chevalier ha una valutazione di circa 30 milioni di euro. Un profilo ritenuto ideale ed affidabile sia per il presente che per il futuro. Non manca, però, l’alternativa: porta in Serie A, all’Atalanta. Si tratta di Marco Carnesecchi, classe 2000, ormai un punto fermo degli orobici.