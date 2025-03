“Sta per scoppiare il caso Yildiz, ve lo dico io”: tifosi della Juve in allarme

C’è un nome che tiene in ansia i tifosi della Juventus. Non è un giocatore qualunque, ma il simbolo di un progetto che potrebbe cambiare direzione in fretta

Immaginate una partita importante allo Stadium. Tribuna piena, sciarpe al vento, e ogni volta che Kenan Yildiz tocca il pallone, il pubblico sorride. Un po’ perché è uno che si fa guardare, un po’ perché è quella scintilla che da tempo la Juve stava cercando. E ora? Ora c’è chi dice che questa magia potrebbe durare ancora poco.

Sì, perché il nome di Kenan Yildiz è diventato più caldo di una sera d’agosto a Istanbul. Il talento turco, appena vent’anni e già sulle spalle quella maglia numero dieci che da sola pesa come un’intera carriera, è finito nel mirino delle grandi d’Europa. Quelle che bussano forte alla porta con assegni che farebbero girare la testa anche ai più fedeli.

Chi conosce bene l’ambiente bianconero sa che non tutto si spiega con le plusvalenze o il bilancio da far quadrare. C’è una questione di spogliatoio, di sensazioni che si respirano da quando Thiago Motta ha preso in mano la squadra. La sua idea di gioco è chiara, le sue scelte anche. Ma non sempre hanno convinto tutti, e ora sembra proprio non convincano più nessuno.

Yildiz, per esempio, nelle ultime settimane ha iniziato a fare i conti con una gestione un po’ particolare. Panchine a sorpresa, rotazioni che sembrano più un messaggio che una necessità tecnica. E se uno come Dusan Vlahovic non fa più mistero del suo malcontento, anche il turco avrebbe già fatto trapelare qualche perplessità.

Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma quando Tony Damascelli dice in diretta a Radio Radio che “sta per scoppiare un caso Yildiz”, viene difficile pensare a una sparata estemporanea.

Yildiz può davvero lasciare la Juve? Ecco quanto potrebbe valere

La sensazione, ad oggi, è che tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League. Se la Juve riuscirà a garantirsi l’Europa che conta, allora potrebbe permettersi di tenere stretto il suo gioiello. Ma se dovesse arrivare solo l’Europa League, o peggio restare fuori dai palcoscenici europei, allora la cessione di Yildiz potrebbe diventare un passaggio obbligato.

E no, non è solo fantacalcio: stiamo parlando di cifre che ballano tra i 60 e i 70 milioni di euro. Roba da farci più di un pensiero, anche se ti chiami Juventus.

Ecco perché, anche con la Champions in tasca, un’offerta fuori mercato potrebbe spingere il club a fare un sacrificio. E qui non si parla solo di soldi per sistemare i conti, ma di risorse fresche per rilanciare un progetto che prescinderà da Thiago Motta ma avrà comunque tanto da ricostruire. Magari con profili diversi, magari meno legati a quel romanticismo che i tifosi hanno già proiettato su Kenan.

C’è un altro punto che rende tutto questo ancora più delicato: quella maglia numero dieci che oggi veste Yildiz non è un numero qualunque. È un simbolo. E strapparla a un ragazzo che, fino a poco fa, veniva raccontato come il futuro bianconero rischia di essere un colpo non solo al progetto tecnico, ma anche all’anima della tifoseria.

Per questo le reazioni iniziano già a vedersi. I social sono pieni di messaggi di affetto per Kenan, ma anche di paura. La domanda che rimbalza è sempre la stessa: “Davvero lo venderanno?”. E la risposta, al momento, nessuno è in grado di darla.