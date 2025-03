Federico Chiesa torna in Serie A: l’allenatore ha scelto lui, stavolta si chiude – SerieAnews

Federico Chiesa lascia il Liverpool e torna in Serie A: l’esterno ha deciso, il tecnico lo riporta nel nostro campionato

Una stagione che più tormentata proprio non si può. Federico Chiesa al Liverpool ha fin qui incontrato molte difficoltà, forse troppe come nemmeno lui poteva immaginarsi. L’ambientamento in un altro campionato, la Premier League dei top player e di un calcio dove l’intensità è decisamente maggiore rispetto alla Serie A, è stato problematico.

Ci si è messa anche la sfortuna, è bene ricordarlo. Una serie di problemi fisici che l’hanno frenato a più riprese, tanto che pure uno sconsolato Slot lo scorso autunno non riuscì ad indicare una data certa per il ritorno in campo. Una condizione fisica approssimativa l’ha accompagnato per diversi mesi e per aiutare il calciatore il club decise anche di spedirlo nella squadra Under 23.

E quando finalmente sembrava pronto per dare il suo contributo, beh si è trovato di fronte ad una concorrenza da far paura ma anche davanti lo scetticismo dell’allenatore che ha sempre preferito puntare su altri calciatori.

Chiesa, la scelta dell’addio: ha perso anche la Nazionale

Chiesa, così, ha visto il campo poco e niente. Appena 11 presenze in tutte le competizioni ed il minutaggio è ancora più avvilente. Solo 387 minuti totali con due gol all’attivo, quello realizzato in FA Cup e l’altro nella finale di Carabao Cup. Per il resto solo amarezze per l’esterno, anche nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, quando Slot gli ha preferito un Gapko non al meglio lasciando l’azzurro in panchina per 90′.

Ed a proposito di azzurro, naturalmente la stagione ricca di panchine ha fatto perdere anche la Nazionale a Chiesa, con Luciano Spalletti che non l’ha convocato per le gare di Nations League contro la Germania. Una situazione inaccettabile per un calciatore che mira ad essere uno dei leader dell’Italia.

Da qui la decisione che sta maturando da tempo, quella di lasciare la Premier League a fine stagione, anche per non rischiare di vivere un’altra stagione in queste condizioni.

Quale futuro per Chiesa in Serie A: c’è un club che l’acquista

Il Liverpool la scorsa estate ha sborsato 15 milioni per portarlo sulle rive del Merseyside. Una scommessa quella dei Reds che ha puntato sul calciatore soffiandolo al Barcellona. L’avventura, però, è già al capolinea, fallimentare per entrambe le parti. E così Chiesa è pronto a fare i bagagli e tornare in Serie A, lì dove non mancano di certo gli estimatori.

Una soluzione ideale per Chiesa anche per non perdere la Nazionale, con Spalletti che potrebbe far capire al ragazzo come sia opportuno un ritorno nel nostro campionato per riconquistare la maglia dell’Italia. Già, ma in quale squadra può giocare? La Roma ci aveva provato senza fortuna la scorsa estate e potrebbe ritentare a luglio, con un Dybala in uscita e la decisione di puntare sul 4-3-3 con Soulé.

Sulle sue tracce, però, ci sarebbe con maggiore convinzione il Napoli. Antonio Conte è alla ricerca di esterni per il suo 4-3-3 e potrebbe chiedere a De Laurentiis l’ingaggio del classe ’97, molto gradito. Il ds Manna, peraltro, già dai tempi della Juve conosce il calciatore e l’esterno sarebbe pronto ad accettare la corte azzurra.

Il Napoli d’altronde nella prossima stagione giocherà la Champions League e Conte è sinonimo e garanzia di competitività ad alti livelli, ciò che cerca proprio Chiesa. Nelle prossime settimane potrebbe esserci l’accelerata decisiva, con il Napoli che sta già lavorando al futuro.