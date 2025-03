Juve, cessione sicura all’estero: si libera uno slot importante

Oggetto misterioso quest’anno, la Juve lo cederà in estate: ormai non si può più aspettare. Vediamo i club che potrebbero prenderlo

La domanda circola da mesi tra i tifosi della Juventus: ma che fine ha fatto Arkadiusz Milik? La risposta, purtroppo, è rimasta sempre la stessa: fermo ai box. Fuori dalle cronache, dalle convocazioni e perfino dai pensieri di molti, che forse neppure ricordano più l’ultima volta che ha messo piede in campo.

Per la cronaca, l’ultima partita ufficiale è stata la scorsa estate, poco prima che un infortunio al ginocchio sinistro durante un’amichevole pre-Europeo con la Polonia mettesse fine a ogni velleità stagionale.

Da lì in poi, silenzio. Un doppio intervento chirurgico, prima a Torino, poi a Roma, seguito da una riabilitazione lunga e complicata. Le ultime notizie ufficiali lo davano in Polonia, intento a recuperare, ma senza una vera tabella di marcia per il rientro.

Alla Continassa si sono mossi in punta di piedi: pochi aggiornamenti e una sensazione sempre più chiara, che nessuno abbia più voglia o interesse a forzare i tempi di un ritorno. In realtà, l’aria è cambiata da mesi. E oggi, Milik è diventato un vero oggetto misterioso.

Lui, che era stato il colpo low cost perfetto per la Juventus di Allegri, si è trasformato nel fantasma di un progetto che non esiste più. E non è un caso se nelle parole di Thiago Motta o nei report ufficiali del club, il suo nome non compare mai. L’ultima stagione, di fatto, non è mai iniziata per lui. E quasi sicuramente non inizierà più.

La Juventus saluta Milik: risoluzione o cessione all’estero?

Alla Juventus, dove è in atto una rivoluzione epocale, hanno già deciso di voltare pagina. Il contratto di Arkadiusz Milik scade nel 2026, ma difficilmente si arriverà a quella data. La strategia è chiara: c’è l’idea di una risoluzione consensuale per liberare spazio in rosa e sul monte ingaggi. Il club bianconero ha altre priorità e non ha intenzione di trascinarsi una situazione che, di fatto, è già chiusa.

L’alternativa è quella di piazzarlo altrove, e qui si apre il capitolo delle destinazioni possibili. In Europa le porte sembrano sbarrate: pochi club sono disposti a puntare su un attaccante reduce da due operazioni al ginocchio e praticamente fermo da un anno. Anche la Polonia, che avrebbe un valore affettivo forte, non sembra pronta ad accoglierlo. L’unica via resta quella dei campionati extra-europei.

Il nome di Milik circola da settimane negli ambienti della Saudi Pro League. I club arabi sono sempre a caccia di profili noti, e non guardano troppo ai problemi fisici del passato. Un’operazione simile a quella che ha portato in Arabia giocatori come Brozovic o Benzema, magari a cifre più basse, ma con un progetto simile.

L’alternativa è la MLS, la Major League Soccer americana. Qui, il discorso è diverso: si punta sulla possibilità di rilanciare il giocatore in un contesto meno stressante, con un calendario meno serrato e un’attenzione al marketing che Milik potrebbe ancora sfruttare. Non sarebbe il primo a scegliere gli Stati Uniti per l’ultima fase di carriera: calciatori come Higuain, Bernardeschi e Lorenzo Insigne, che ora è in una situazione anche piuttosto antipatica a Toronto.

Dall’Europeo mancato ai lunghi mesi di solitudine, il percorso di Milik sembra avere già indicato la direzione. Ma il pallone, a volte, sa rimettere in moto storie che sembravano finite. Milik avrà ancora qualcosa da dire? Forse lo scopriremo la prossima volta che leggeremo il suo nome su un tabellino. Magari dall’altra parte del mondo, con un sorriso nuovo e qualche gol che nessuno si aspettava più.