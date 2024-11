Bomba Juve, ecco il nuovo Vlahovic: visto dal vivo ha fatto impressione

La Juventus cerca il vice Vlahovic e Giuntoli ha trovato il talento che fa al caso di Motta. L’hanno visto dal vivo e ha impressionato molto

Non solo la difesa: la situazione offensiva della Juventus è diventata una delle principali preoccupazioni di Thiago Motta. Con Dusan Vlahovic che continua a essere il pilastro dell’attacco, la mancanza di alternative valide si fa sentire ogni giorno di più. A complicare le cose, c’è il fatto che Arkadiusz Milik non ha praticamente mai messo piede in campo in questa stagione, a causa di un infortunio che ha privato la squadra di una seconda punta di peso.

E qui sta il problema: per una squadra che vuole competere ad alti livelli, non bastano solo i gol di Vlahovic. Serve una soluzione, un attaccante che possa portare freschezza e magari anche mettere in difficoltà il serbo per una maglia da titolare. Thiago Motta lo sa bene, e per questo il club sta già guardando al mercato di gennaio con la chiara intenzione di rinforzare il reparto.

La Juventus ha faticato a trovare continuità davanti, e questo non solo per l’assenza di Milik. L’idea di gioco di Thiago Motta, che prevede attaccanti capaci di lavorare per la squadra, muoversi e creare spazi, richiede un interprete che sappia adattarsi. Vlahovic, per quanto devastante sotto porta, non può fare tutto da solo. Ed è qui che entra in gioco l’idea di trovare un attaccante giovane ma già in grado di dare un contributo importante.

Le alternative, si sa, non sono mai semplici da trovare a stagione in corso. Tuttavia, uno dei nomi più interessanti emersi nelle ultime settimane è quello di un talento della nostra Serie A, un giocatore che ha recentemente impressionato proprio contro la Juventus.

Ange Yoan Bonny, profilo da Juve: occhio però al Napoli

Parliamo di Ange Yoan Bonny, attaccante 21enne del Parma. La sua prestazione contro i bianconeri non è passata inosservata: pur senza segnare, ha mostrato qualità che fanno gola a tanti club. Bonny è uno di quei giocatori che sa mettere in difficoltà le difese avversarie, non solo con i gol, ma con il suo modo di muoversi e giocare per la squadra. Un attaccante moderno, perfetto per il sistema di Thiago Motta.

A 21 anni, Bonny ha tutto per diventare un attaccante importante. È forte fisicamente, intelligente nei movimenti, e ha quella fame che piace ai grandi club. La Juventus, sempre attenta a investire su giovani di talento, potrebbe seriamente considerare un affare per gennaio. Il Parma è disposto a sedersi al tavolo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, una somma importante ma giustificata dal potenziale del giocatore. Con la giusta offerta e magari qualche contropartita per abbassare il prezzo, l’operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi.

La Juventus non è però l’unica a tenere d’occhio Bonny. Il Napoli segue il ragazzo già dall’estate, e se dovesse vendere Giovanni Simeone al Torino, sarebbe pronto a scendere in campo per accaparrarselo. Si rischia quindi una corsa a due, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Thiago Motta, che ama avere attaccanti versatili e dinamici, sa quanto sarebbe importante chiudere l’affare prima che la concorrenza prenda il sopravvento.

Immaginare Bonny con la maglia della Juventus è un’ipotesi intrigante. Un attaccante giovane, affamato e capace di lavorare per la squadra: proprio ciò di cui la Juve ha bisogno per supportare Vlahovic. E non solo come alternativa. Bonny potrebbe rappresentare una scommessa di quelle che, se vincenti, diventano un colpo di mercato da ricordare. Ma c’è sempre il rischio che un talento così giovane possa soffrire la pressione di un grande club. Sarà la scelta giusta? I dirigenti e Thiago Motta sono pronti a scommettere.

Il mercato di gennaio è alle porte, e la Juventus non può permettersi errori. I tifosi aspettano con ansia il colpo giusto, quello che possa davvero risolvere i problemi in attacco. E se Bonny fosse l’uomo giusto?