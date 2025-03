Rafa Leao, un futuro tutto da scrivere: due opzioni per lui ed un risvolto da non sottovalutare – SerieAnews

Rafa Leao, tutto da scrivere il suo futuro: due le opzioni per l’esterno rossonero ma c’è anche un risvolto che può cambiare tutto

Il Milan di oggi è un Milan che non può fare a meno di Rafael Leao. In questa stagione, l’esterno portoghese ha dimostrato ancora una volta il suo valore, registrando numeri impressionanti. In Serie A, Leao ha collezionato 6 gol e 7 assist in 27 partite, mentre in Champions League ha contribuito con 3 gol in 10 gare. La sua presenza in campo è fondamentale per la squadra, e i suoi numeri parlano chiaro: quando c’è Leao, il Milan gioca meglio, è più dinamico e capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Leao, il contratto con il Milan ed il valore di mercato

Al momento, Rafael Leao è legato al Milan fino al 30 giugno 2028, grazie al rinnovo firmato nel giugno 2023. Questo rinnovo ha portato anche un aumento del suo stipendio, che adesso si attesta sui 7 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.

Leao è il giocatore più pagato della rosa rossonera, un ruolo che lo rende un punto di riferimento anche dal punto di vista economico per i suoi compagni. Ma quanto vale davvero Leao sul mercato? La risposta sembra scontata: la sua clausola rescissoria è fissata a 175 milioni di euro.

Una cifra che, a oggi, appare decisamente fuori mercato, tanto che nessuna proposta è mai arrivata a sfiorare questa cifra. L’unica offerta concreta, quella del Chelsea a 100 milioni di euro, è stata rifiutata dal Milan, ma ormai è passato un po’ di tempo e il valore di Leao è aumentato. Adesso, l’unico modo per vedere una cifra alta sul tavolo sarebbe una proposta che si aggirasse attorno ai 150-160 milioni di euro.

Il ruolo di Mendes e la posizione di Allegri

Nel futuro di Leao potrebbe entrare in gioco anche Jorge Mendes, il suo potente agente. Mendes ha sempre avuto un ruolo di primo piano nelle trattative che riguardano il suo assistito, e non è da escludere che, nel corso della prossima estate, possa portare al Milan un’offerta interessante.

Dopo aver già aiutato il club rossonero a portare Joao Felix in prestito secco nel mercato di gennaio, Mendes potrebbe cercare di spostare Leao verso altri lidi, come Chelsea, Barcellona o altre grandi del calcio europeo. La sua abilità nel muovere i pezzi potrebbe davvero fare la differenza.

Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più rispettati in Europa, ha sempre avuto parole positive per Leao. Se dovesse arrivare a sedersi sulla panchina del Milan, sarebbe difficile pensare a una squadra senza il portoghese. Allegri ha infatti dichiarato di stimare molto Leao, vedendolo come un giocatore centrale nel suo progetto.

Non solo, Leao sarebbe una pedina fondamentale, da schierare in ogni partita come titolare inamovibile. Per il portoghese, quindi, Allegri sarebbe un allenatore che potrebbe valorizzarlo ancora di più e portarlo a livelli superiori.

Il futuro di Leao: cosa può accadere al numero 10

Che ne sarà di Rafael Leao? Le opzioni per il suo futuro sono due: rimanere al Milan e continuare il suo percorso di crescita, magari con un nuovo allenatore che lo stimoli a fare ancora di più, oppure decidere di fare le valigie di fronte a un’offerta davvero irrinunciabile.

La scelta dipenderà anche dalle ambizioni del club rossonero. Senza la qualificazione in Champions League, ogni decisione dovrà essere presa con attenzione, e l’addio potrebbe essere considerato se arriveranno cifre molto alte. Nel caso in cui le offerte dall’Arabia Saudita o altre grandi piazze europee si concretizzassero, con stipendi fuori portata per qualsiasi top club, Leao potrebbe prendere in considerazione anche questa possibilità.

Le sirene esterne sono forti, ma la passione per il Milan potrebbe tenerlo ancora legato alla maglia rossonera. La prossima estate sarà cruciale per il futuro di Rafael Leao. Si chiuderà un ciclo o si aprirà una nuova fase? Solo il tempo, e probabilmente i movimenti sul mercato, ci diranno quale sarà il destino del talentuoso esterno portoghese.