Roma, intrigo Paredes: arriva un colpo di scena inatteso che cambia tutto – SerieAnews

Roma, scoppia l’intrigo attorno a Leandro Paredes: colpo di scena clamoroso, ecco cosa sta accadendo

Leandro Paredes, centrocampista argentino della Roma, sta vivendo una stagione di alto livello, con numeri che riflettono la sua importanza nella squadra giallorossa. In Serie A, ha totalizzato 18 presenze, mettendo a segno 1 gol e 1 assist, confermando il suo valore in mezzo al campo.

A livello europeo, con la Roma in Europa League, ha disputato 8 partite, realizzando 1 gol, e dimostrando di sapersi esprimere anche sui palcoscenici internazionali. Le sue prestazioni continuano a essere fondamentali per il gioco della squadra, nonostante le sfide che ha affrontato durante la stagione.

Le parole di Paredes: la clausola e la sua gratitudine verso la Roma

In un’intervista rilasciata dopo la vittoria dell’Argentina contro l’Uruguay, Paredes ha parlato anche del suo futuro. Il centrocampista ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2026, e ha rivelato la presenza di una clausola inserita nell’accordo, ma solo a favore del Boca Juniors.

“Sì, è vero, c’è una clausola, ma è solo a favore del Boca“, ha dichiarato Paredes ai microfoni di Tyc Sports. “Non ho parlato con i dirigenti del Boca, ma solo con quelli della Roma. Devo essere completamente grato alla mia società, perché, nonostante fosse un rinnovo che doveva avvenire, dopo un certo numero di partite, gli obiettivi sono stati quasi raggiunti e abbiamo rinnovato con il club, che ha deciso di andare avanti includendo questa clausola“.

La posizione della Roma e il gentleman agreement con il Boca

Da Trigoria, la Roma ha confermato che la clausola a favore del Boca non è scritta ufficialmente nel contratto, ma esiste un gentleman agreement tra le due parti. Secondo quanto trapelato, se il Boca Juniors dovesse pagare una cifra superiore ai 3 milioni di euro (la cifra che la Roma ha pagato per Paredes due anni fa), il centrocampista argentino potrebbe essere liberato.

La Roma, però, non sembra preoccupata da questa situazione, poiché il rinnovo ha rafforzato la sua posizione contrattuale, permettendo al club di mantenere Paredes fino a giugno senza rischi di un addio immediato. Le parole di Paredes sono arrivate anche per cercare di ricucire i rapporti con la tifoseria del Boca Juniors, che si era mostrata delusa dopo il suo rinnovo con la Roma.

Alcuni tifosi avevano espresso il loro malcontento sui social, dicendo: “Non venire più alla Bombonera“. Paredes, quindi, ha voluto chiarire la sua posizione, ribadendo di essere grato alla Roma e confermando che la situazione con il Boca non era facile da gestire.

“Ho fatto di tutto per tornare, ma la cosa non si è concretizzata per mille motivi. Vedremo in futuro“, ha detto il centrocampista. Non è un mistero che il giocatore abbia un legame speciale con il club argentino e, sebbene il futuro sia ancora incerto, il legame con il Boca rimane forte.

Il possibile futuro di Paredes: cosa accadrà?

Guardando al futuro, la situazione di Paredes è piuttosto interessante. Da una parte, la Roma sembra tranquilla, con il centrocampista sotto contratto fino al 2026 e una clausola che non sembra essere una minaccia imminente. Tuttavia, se il Boca Juniors dovesse decidere di investire una cifra che soddisfi la Roma, Paredes potrebbe decidere di tornare in Argentina.

D’altra parte, la sua permanenza a Trigoria non è esclusa, soprattutto se dovesse continuare a essere un elemento centrale per la squadra. Il legame tra il giocatore e la Roma è solido, e Paredes ha dimostrato di avere un impatto positivo sul campo. Cosa accadrà davvero? La sua carriera in giallorosso potrebbe continuare a essere una storia di successo, o il Boca riuscirà a riportarlo a casa, con un futuro che si preannuncia ancora tutto da scrivere.