Tomori, tra l’addio al Milan e l’opzione Juve e non solo: c’è una certezza – SerieAnews

Fikayo Tomori, tra l’addio al Milan e la vecchia opzione Juve: c’è una certezza per il futuro

Fikayo Tomori, da titolare indiscusso a prima riserva nel Milan, sembra ormai distante dalla forma che lo aveva consacrato come uno dei difensori più promettenti in Serie A.

La sua parabola in rossonero ha vissuto una svolta preoccupante, che ha messo in bilico il suo futuro a Milano. Un giocatore che, fino a poche stagioni fa, era uno dei pilastri della difesa, oggi si trova relegato in panchina, senza molte occasioni di scendere in campo. Ma come siamo arrivati a questo punto?

La caduta di Tomori: dalla titolarità alla panchina

La stagione di Fikayo Tomori è cambiata drasticamente dopo l’espulsione rimediata il 8 febbraio nella partita contro l’Empoli, un episodio che ha segnato l’inizio di una lunga assenza dal campo. Da quel momento, il centrale inglese ha visto il suo spazio ridursi drasticamente.

Nonostante la sua indiscutibile qualità e il suo ruolo da titolare fino a quel momento, Sergio Conceicao lo ha relegato in panchina per ben otto partite consecutive, con l’unica eccezione dei 30 minuti giocati nella sfida di Champions League contro il Feyenoord. Una situazione che ora sembra aver messo a rischio la permanenza di Tomori al Milan.

La situazione a gennaio: vicino all’addio, poi il dietrofront

In realtà, la situazione di Tomori non è nuova. Già durante il mercato invernale, il difensore è stato al centro di voci che lo vedevano vicino all’addio. Le voci erano diventate più insistenti quando Tottenham e Juventus avevano manifestato un interesse concreto per lui, con gli Spurs che avevano anche presentato una proposta da 25 milioni di euro più bonus.

Tuttavia, Tomori ha deciso di rimanere a Milano, rifiutando il trasferimento. Il difensore aveva spiegato la sua decisione dicendo: “Sono qui da quattro anni, mi sento a casa. Non ho giocato quanto volevo, ma voglio dare tutto per il Milan”. Un atteggiamento che ha fatto pensare che l’inglese fosse intenzionato a lottare per riconquistare il posto da titolare.

Il futuro di Tomori: un addio sempre più probabile?

Tuttavia, nonostante le dichiarazioni di qualche settimana fa, il futuro di Tomori al Milan sembra ormai sempre più incerto. L’attuale stagione non ha portato un ritorno a titolare per il difensore, con i compagni di reparto Thiaw, Pavlovic e Gabbia che sembrano aver preso il suo posto nelle gerarchie di Conceicao.

Il Milan, quindi, sembra voler puntare su altre soluzioni per la difesa, e se arriverà un’offerta convincente in estate, Tomori potrebbe decidere di fare le valigie. Secondo alcune fonti, diversi club di Premier League, tra cui alcune squadre top, starebbero già valutando il difensore inglese come possibile rinforzo.

A differenza di gennaio, quando il difensore ha scelto di restare a Milano, stavolta potrebbe essere più incline ad ascoltare le proposte che arriveranno dal suo paese. Dopo cinque stagioni in rossonero, Tomori potrebbe essere pronto per una nuova avventura, soprattutto se il Milan deciderà di cedere il suo difensore per un’offerta adeguata.

La Premier League sullo sfondo: addio al Milan?

La Premier League potrebbe essere la meta futura di Fikayo Tomori. Nonostante il legame con il Milan, che ha rappresentato un capitolo importante nella sua carriera, le richieste dalla sua terra natale sono allettanti. Il classe 1997 potrebbe finalmente fare il salto in una delle leghe più competitive al mondo, dopo aver dimostrato di avere tutte le qualità per sfondare anche al di fuori della Serie A.

Se davvero il club rossonero deciderà di lasciarlo partire, le offerte non mancheranno, con il difensore che, dopo un inizio di stagione complicato, potrebbe approfittare della situazione per rifarsi in un nuovo campionato. Se Tomori dovesse lasciare il Milan, l’addio sarebbe probabilmente un addio amaro, ma comprensibile.

La sua storia a Milano potrebbe concludersi dopo cinque stagioni intense, con alti e bassi, ma pur sempre ricche di esperienze importanti. Resta da vedere quale sarà la decisione finale, ma le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada intraprenderà il difensore. Sarà davvero la Premier League il suo prossimo capitolo? O riuscirà a ritagliarsi ancora un posto nel cuore della difesa rossonera? La risposta, a questo punto, sembra essere più vicina alla prima opzione.