Kulusevski lascia il Tottenham e torna in Serie A: un vecchio indizio fa capire il suo prossimo club – SerieAnews

Dejan Kulusevski lascia il Tottenham: il trequartista svedese torna in Serie A, c’è l’indizio su quale maglia vestirà

“Non c’è in rosa un giocatore come lui e senza di lui tutti dovranno prendersi qualche responsabilità in più”. Queste le parole di Ante Postecoglu, non più tardi di qualche mese fa e riferite a Dejan Kulusevski. Il trequartista svedese – che all’occorrenza può giocare anche esterno – è un calciatore fondamentale ed imprescindibile per l’allenatore australiano e per il Tottenham.

E lo certificano anche i numeri: senza di lui in campo, il Tottenham ha raccolto solo una vittoria, in Europa League negli ottavi di ritorno di Europa League. In Premier League la squadra è invece crollata letteralmente fino alla 14ma posizione che difficilmente regalerà la possibilità di centrare una qualificazione europea in vista della prossima stagione.

La stagione per gli Spurs è stata decisamente disgraziata, anche per colpa di qualche infortunio di troppo che ha limitato le scelte a disposizione dell’allenatore. Con la qualificazione alle coppe che è di fatto un miraggio, l’unica speranza di disputarle nella prossima stagione è provare a vincere l’Europa League, senza Kulusevski che sta recuperando dal problema al piede.

Kulusevski, nodo futuro: ecco quanto costa

Lo svedese, di certo, è stata una delle poche note liete della stagione per il club londinese. Una crescita esponenziale per lo svedese che in 27 gare di Premier League ha all’attivo sette gol e quattro assist. Dejan è senza dubbio un top player ora che il Tottenham difficilmente potrebbe trattenere a fronte di un’offerta di livello ma anche e soprattutto in caso il club londinese non disputi le coppe europee nella prossima stagione.

Kulusevski è vincolato al Tottenham da un contratto fino al giugno 2028 ma già in passato diverse squadre avevano mostrato interesse nei suoi confronti. una su tutte il Milan, che pure aveva chiesto informazioni riguardo il calciatore. I rossoneri non si sono spinti oltre ma non è detto che in estate si ritorni all’assalto.

Di certo c’è il Tottenham è una bottega cara e non svende i suoi calciatori. Gli Spurs, due stagioni fa, hanno speso 33 milioni di euro più 3 di bonus per acquistarlo dalla Juve ed al momento ne servono almeno 50 per strapparlo al club londinese. Il Milan potrebbe tornare nuovamente alla carica ed una chance i club italiani potrebbero averla solo se fosse lo stesso calciatore a spingere per una sua cessione.

Kulusevski, non solo il Milan: c’è un club in pole

Già, plurale d’obbligo perché non c’è solo il Milan sulle sue tracce. I rossoneri nella prossima stagione avranno due armi non da poco: Max Allegri in panchina e Paratici come ds, i due principali candidati ai ruoli mancanti a Milanello. Il tecnico livornese l’ha allenato ai tempi della Juventus mentre il dirigente è colui che l’ha voluto a Londra quasi ad ogni costo.

Due sponsor molto importanti che metterebbero il Milan in pole position per aggiudicarsi il calciatore. C’è, però, un “ma” decisamente grande ed imponente. Anche un altro club ha sponsor molto importanti. Ci riferiamo al Napoli, lì dove c’è Giovanni Manna ds che conosce benissimo il calciatore ai tempi della Juve.

Ed in panchina c’è Antonio Conte, il tecnico che l’ha allenato a Londra impressionando non poco il centrocampista. “Onestamente c’è tanta differenza tra Conte ed Allegri: senza dire chi sia meglio tra i due, perché entrambi hanno vinto, sono diversi idea di calcio e lavoro. Qui si lavora molto di più” ammise Kulusevski dopo il suo passaggio al Tottenham e la scoperta dei metodi di lavoro del salentino.

Conte lavora già alla prossima stagione con il Napoli che dovrà lottare per scudetto e Champions League ed il grande obiettivo per rinforzare il reparto offensivo potrebbe essere proprio Kulusevski.