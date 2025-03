Tudor alla Juve, c’è un grande sconfitto. E ora rischia anche lui

La Juve cambia guida e si affida a Tudor, ma c’è chi rischia grosso dietro le quinte. La rivoluzione potrebbe essere appena iniziata

Chi si aspettava una Juventus fedele alla linea ha sbagliato pronostico. O forse si è fidato troppo delle parole di chi fino all’ultimo ha assicurato compattezza e fiducia.

Il 16 marzo, dopo l’ennesima sconfitta con la Fiorentina, sembrava che la tempesta fosse passata. Ai microfoni di DAZN, il dirigente bianconero metteva la faccia: “Ripartiamo insieme, con Thiago Motta”. Un endorsement che pareva scolpito nella roccia.

E invece no. Finora solo in 9 occasioni l’allenatore bianconero era stato esonerato prima della fine della stagione, ma erano altri tempi. Nella Juventus attuale le cose cambiano in fretta. A volte anche troppo.

La settimana successiva, senza nemmeno il campionato di mezzo a fare da schermo, arriva la notizia che ribalta tutto: Thiago Motta è esonerato, sulla panchina bianconera siede Igor Tudor. Ma la vera domanda è: perché questo ribaltone, e perché proprio adesso?

Tudor non è solo una scelta tecnica. È un segnale forte. La Juve ha deciso di puntare su un profilo completamente diverso. Se Motta rappresentava il progetto “giochista”, della costruzione dal basso e del possesso palla ragionato, Tudor è l’esatto opposto: difesa a tre, verticalità, aggressività. Una scelta che non sembra far parte del manuale operativo di Giuntoli.

Tudor alla Juventus: una scelta che pesa su Giuntoli

E qui si arriva al cuore della questione. Cristiano Giuntoli aveva fatto di Thiago Motta la sua bandiera. L’uomo su cui aveva scommesso, convinto che potesse incarnare la nuova filosofia di una Juventus moderna e offensiva. Un progetto basato su concetti tattici ben precisi, che si sposavano perfettamente con l’idea di calcio del dirigente ex Napoli.

L’arrivo di Tudor non è solo un cambio di allenatore: è una marcia indietro rispetto al progetto iniziale. E, a ben vedere, è anche una sonora sconfessione dell’operato di Giuntoli. Non a caso, nei giorni precedenti, la Juventus aveva provato a imbastire un discorso con Roberto Mancini, che rappresentava un compromesso più vicino alla visione giuntoliana.

Mancini, però, è saltato in extremis perché – pare – non troppo gradito alla tifoseria. E così la proprietà bianconera ha scelto di virare su un profilo di esperienza, uno capace di rimettere ordine in una stagione disastrosa.

Questa mossa apre scenari nuovi. Perché se Thiago Motta paga per i risultati deludenti, Cristiano Giuntoli non può dormire sonni tranquilli. Le sue scelte sul mercato sono finite sotto accusa. Gli acquisti estivi non hanno garantito la qualità sperata, e alcuni big sono rimasti ai margini.

Chiellini e il futuro della Juventus: rivoluzione in vista?

Ecco perché la posizione del dirigente è traballante. Da Torino trapelano indiscrezioni su una possibile crescita di Giorgio Chiellini, pronto a ricoprire un ruolo dirigenziale operativo. Chiellini conosce l’ambiente, ha esperienza internazionale e potrebbe essere la figura su cui costruire la nuova Juventus. Una Juventus che, evidentemente, non coincide più con il progetto Giuntoli.

Ridimensionamento dei poteri? Possibile. Addirittura una rescissione anticipata del contratto? Non si può escludere. La stagione si avvia al finale con la squadra fuori dai giochi per lo Scudetto e con la qualificazione Champions tutta da conquistare. E a fine corsa, le scelte della proprietà potrebbero portare a una rivoluzione.

Alla fine, il ritorno di Tudor sembra riportare la Juventus alle sue origini: squadra compatta, forte fisicamente, cinica e affamata. Un ritorno a quella mentalità da battaglia che, forse, mancava dai tempi di Conte, che – Napoli permettendo – potrebbe tornare a completare la restaurazione.

Questa virata, però, lascia per strada pezzi importanti. E Giuntoli rischia di essere il prossimo.