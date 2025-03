Fantacalcio, la top 11 per rapporto qualità-prezzo: una formazione di nomi a sorpresa

Quali sono i calciatori che hanno reso maggiormente per rapporto qualità-prezzo al Fantacalcio? Schieriamo insieme una top 11 a poche giornate dalle fine della stagione

A poche giornate dalla fine della stagione 2024-2025, è tempo di tirare le somme al Fantacalcio. Quali sono i calciatori che hanno reso di più in rapporto qualità-prezzo? Schieriamo insieme una top 11 che farebbe invidia a qualsiasi fantallenatore. All’interno ci sono i giocatori che hanno sorpreso tutti, regalando bonus e prestazioni da urlo a fronte di un costo iniziale davvero contenuto.

I fantallenatori hanno esultato per questi colpi low cost, che hanno fatto la differenza nelle leghe private e nei tornei ufficiali. Se hai puntato su di loro all’asta, probabilmente stai brindando alla tua lungimiranza. Da Caprile tra i pali a Kean in attacco, questa formazione è un’insieme di sorprese. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa top 11.

Fantacalcio, la top 11 qualità-prezzo: portiere e difensori

La top 11 del Fantacalcio di quest’anno, per rapporto qualità-prezzo, mostra una squadra che unisce talento e convenienza. Una squadra perfetta per chi ha saputo scovare le gemme nascoste all’asta. In porta troviamo Caprile, 15° per spesa tra i portieri (a inizio anno vice di Meret), ma 7° per resa come Fantamedia, ora che è diventato titolare al Cagliari.

In difesa, spazio a Zappacosta (21° per costo, 5° per rendimento), che con 4 gol e 2 assist ha fatto la fortuna dei fantallenatori dell’Atalanta, e a Zortea (22° per costo, 10° per resa), che al Cagliari ha garantito 5 gol e una media voto di 6,56. Completa il reparto Carlos Augusto (27° per costo, 4° per resa), l’esterno dell’Inter che con 3 gol e 2 assist e una fantamedia di 6,79 è stato un affare assoluto.

Centrocampo e attacco: chi ti sta facendo vincere il Fanta

A centrocampo, brillano Saelemaekers (46° per spesa, 5° per resa), che alla Roma ha segnato 6 gol e fornito 2 assist, e Ndoye (26° per spesa, 6° per resa), che al Bologna ha messo a referto 7 gol e 3 assist e una fantamedia di 7,46.

Non mancano Reijnders (22° per spesa, 9° per resa), che al Milan ha trovato continuità con 9 gol e 3 assist, e Nico Paz (tra i primi 50 per spesa, ma 13° per resa), giovane talento del Como che ha sorpreso con 6 gol e 5 assist.

In attacco, Kean (15° per spesa, 3° per resa) è stato un colpo da maestro per chi lo ha preso alla Fiorentina. Per lui 15 gol in 26 presenze e vice capocannoniere del campionato. Accanto a lui, Thauvin (32° per spesa, 12° per resa) dell’Udinese, con 8 gol e 3 assist e appena 4 insufficienze in tutto l’anno. Infine Odgaard (41° per spesa, 17° per resa), che al Bologna ha segnato 6 gol e fornito 1 assist, completando un tridente da sogno.