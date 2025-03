Fantacalcio, 5 giocatori in un magic moment: i migliori dell’ultimo mese

Al Fantacalcio ci sono 5 giocatori che stanno vivendo un momento magico, con una Fantamedia da urlo nelle ultime 5 partite di Serie A: ecco di chi si tratta

Il Fantacalcio è entrato nel suo rush finale. Le prossime saranno le giornate decisive. Ancora 30 punti a disposizione e una stagione che per molti è apertissima. Proprio come la Serie A, anche diverse leghe in Italia sono combattutissime. Raramente si sono viste stagioni in cui, a 10 giornate dalla fine, anche il quinto o sesto in classifica può sperare ancora di vincere.

C’è chi nell’ultimo mese ha rimontato, chi è sprofondato e chi ha mantenuto il suo livello standard come a inizio stagione. Il calciomercato di gennaio ha, in qualche modo, spostato soprattutto dopo le aste di riparazioni. Mentre qualche altro giocatore ha attraversato un periodo di clamoroso calo. Noi, ci siamo voluti concentrare sui 5 calciatori che vantano la miglior Fantamedia nelle ultime 5 partite di Serie A, con almeno 3 gare disputate.

Soulé e Thauvin: estro, fantasia e gol

Al quinto posto troviamo Soulé, che si è finalmente preso in mano la Roma dopo una metà di stagione terribile. L’argentino ha giocato 4 delle ultime 5 partite di campionato, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. Un rendimento finalmente di livello, con i fantallenatori che hanno creduto in lui, che ora se lo godono. Fantamedia dell’8,5 e un finale di campionato dove potrà salire ancora di livello.

In quarta posizione troviamo Thauvin. Il francese è reduce da un mese abbondante di altissimo livello. Di questa classifica è l’unico che ha disputato tutte le partite tra la 24a e la 28a giornata, realizzando addirittura 3 gol. L’ultimo proprio contro la Lazio nello scorso turno. La sua Fantamedia è pari a 8.5 ma abbiamo deciso di inserirlo più in alto, proprio perché è sceso in campo in tutte le gare possibili in questo lasso di tempo. Nessuna insufficienza nelle ultime cinque e tre soli 5.5 in tutto l’anno. Mostruoso.

Elmas e Lookman: impatto e continuità

Medaglia di bronzo meritatissima per Elmas, che è tornato in Serie A con la voglia di spaccare tutto. Dopo la grande esperienza al Napoli, coronata con lo scudetto, ora è approdato al Torino e sta lasciando subito un’impronta importantissima. Nelle ultime 5 giornate di Serie A ha giocato 4 volte e ha chiuso con tre 10 e un 6. Un impatto clamoroso e una Fantamedia del 9.

Al secondo posto, ecco Ademola Lookman. Il nigeriano rappresenta la continuità in questa stagione. Nelle ultime 5 giornate di campionato, è sceso in campo 3 volte per via di un infortunio, ma i suoi dati sono fantastici come sempre. L’attaccante ha collezionato un 14, un 5 e un 13,5 che gli permettono di essere in questa classifica per via del suo 9.83 di Fantamedia. Stellare.

Mateo Retegui: infinito

Non ci sono più aggettivi per l’attaccante dell’Atalanta. Il capocannoniere del campionato viaggia su un altro pianeta. Nelle ultime 5 giornate, le ha giocate tutte. I voti? Un clamoroso 21, seguito da un 5.5, un 11.5, un 5 e un 10. Montagne russe per questo ultimo mese abbondante, ma Fantamedia del 10.6 che lo lancia nella stratosfera.

Ha spostato il Fantacalcio e non ha intenzione di smettere. L’Atalanta sogna lo scudetto e Retegui la scarpa d’oro. L’attaccante azzurro ha ancora 10 partite per cercare di raggiungere, addirittura, i 30 gol in campionato. Ci riuscirà?