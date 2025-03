Napoli, doppio obiettivo per Conte: spunta anche un capitano di Serie A

Il Napoli sta muovendo i primi passi sul mercato e nel mirino di Antonio Conte ci sarebbero due obiettivi dichiarati: tra questi anche un capitano di Serie A

Il Napoli sta scaldando i motori per il mercato estivo, e Antonio Conte sembra avere le idee chiare: tra i suoi obiettivi dichiarati ci sono due nomi che potrebbero dare una svolta alla rosa azzurra, tra cui un capitano di Serie A. I tifosi partenopei sognano un colpo che possa rinforzare la squadra in vista della Champions League e di una Serie A che si preannuncia più combattuta che mai anche il prossimo anno.

La campagna acquisti del Napoli si preannuncia intensa, con Conte che sta già tracciando la strada per migliorare la squadra, che è ancora in piena lotta per lo scudetto quest’anno. Nella speranza che il tecnico leccese confermi la sua volontà di restare almeno un altro anno in azzurro, bisognerà accontentare le sue richieste per avere una rosa competitiva.

Calciomercato Napoli: le strategie per rinforzare la rosa

Il Napoli sembra pronto a giocare le sue carte migliori. Tra i nomi caldi ci sono Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma, e un possibile ritorno di fiamma per Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Il club si è già mosso a dicembre per il centrocampista giallorosso, il cui contratto con scadrà nel 2026, ma l’operazione potrebbe concretizzarsi in estate, quando il Napoli cercherà di colmare il vuoto lasciato da Piotr Zielinski, mai sostituito con un giocatore dalle stesse caratteristiche.

La società starebbe valutando anche un ritorno di fiamma per Sudakov dello Shakhtar Donetsk, un profilo che piace da tempo e che potrebbe portare fosforo e qualità al centrocampo azzurro. Un reparto che potrebbe perdere Zambo Anguissa, tentato per motivi familiari dal ritorno in Inghilterra, con i club di Premier League che hanno messo da tempo gli occhi su di lui,.

Sudakov, 22 anni, è valutato circa 35 milioni di euro, e il suo profilo si adatta perfettamente al gioco di Conte: un giocatore tecnico, capace di verticalizzare e di collegare centrocampo e attacco, proprio quello che manca agli azzurri.

Pellegrini, 28 anni, non è solo un leader in campo, ma anche un giocatore che può ricoprire più ruoli a centrocampo: trequartista, mezzala o regista, qualità che lo rendono ideale per il 3-5-2 o il 3-4-3 di Conte. Il tecnico, che ha già dimostrato di saper rivitalizzare la squadra, potrebbe fare lo stesso con il romanista, mai più tornato ai suoi livelli di un tempo. Il mercato estivo già scalda la piazza.