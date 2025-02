Gasperini alla Roma, ci siamo: una telefonata “galeotta” spiana la strada

La Roma e Gasperini sempre più vicini? Una telefonata con Ranieri rafforza l’ipotesi di un futuro in giallorosso. Ecco gli ultimi aggiornamenti

La stagione sta per finire, e i momenti decisivi si avvicinano. La Roma è chiamata a fare una scelta fondamentale per il futuro della panchina, e il nome di Gian Piero Gasperini sta guadagnando sempre più consensi.

Nella sua ultima conferenza stampa, Gasperini ha confermato che il suo contratto con l’Atalanta scadrà nel 2026, senza ulteriori rinnovi. Tuttavia, leggendo tra le righe, si percepisce un segnale ben diverso: il rapporto con la società bergamasca sembra essersi incrinato, e l’addio potrebbe essere anticipato già al termine di questa stagione.

Un divorzio che lo renderebbe subito disponibile per un nuovo incarico. La Roma rappresenta una destinazione altamente gradita, ma non è l’unica possibilità.

Sullo sfondo c’è il Napoli, pronto a inserirsi nella corsa qualora Antonio Conte decidesse di non proseguire il suo percorso sulla panchina azzurra. Tuttavia, la presenza di Ranieri come garante del progetto giallorosso potrebbe fare la differenza e rendere la Roma una soluzione sempre più concreta.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, venerdì c’è stato un contatto diretto tra Claudio Ranieri e il tecnico dell’Atalanta: una telefonata informale, di cortesia, ma che potrebbe rappresentare un passo determinante per la definizione del futuro giallorosso.

La telefonata fra Ranieri e Gasperini: il progetto della Roma per il Gasp

L’intesa tra Ranieri e Gasperini non è certo una novità. Il tecnico romano, destinato a un ruolo dirigenziale dalla prossima stagione, ha sempre avuto una grande stima nei confronti del collega piemontese. Non è un caso che il suo nome sia al vertice della lista di candidati per la panchina della Roma.

Ranieri sta lavorando per costruire un futuro solido per la Roma, e lo vuole fare partendo da una guida tecnica di livello. Gasperini rappresenta il profilo perfetto per una squadra che vuole crescere e tornare protagonista. L’offerta sul tavolo non è solo economica, ma anche strutturale: il tecnico piemontese avrebbe un ruolo centrale nelle scelte strategiche, con la possibilità di incidere sul mercato e sullo sviluppo della squadra.

Dal canto suo, Gasperini sta valutando attentamente. Dopo anni di lavoro e successi con l’Atalanta, ora è pronto a una nuova avventura in una piazza affamata di vittorie come quella romanista. La possibilità di guidare una squadra con ambizioni europee lo intriga, ma la decisione finale dipenderà anche dalle garanzie che la Roma potrà offrirgli in termini di progetto e investimenti.

Le prossime settimane saranno cruciali. Con l’addio all’Atalanta ormai nell’aria, Gasperini dovrà scegliere il suo prossimo passo. La Roma ha fatto la sua mossa, forte della spinta di Ranieri, che sta facendo di tutto per portarlo nella Capitale.

Resta da capire se il tecnico piemontese accetterà la sfida giallorossa o se altre opportunità lo convinceranno a prendere una strada diversa. Il finale è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: la Roma è in pole position e questa potrebbe essere la volta buona per vedere Gasperini sulla panchina dell’Olimpico