Inter, doppio grave infortunio: saltano la Champions

Inter, un doppio grave infortunio è una mazzata in vista della gara di Champions League: entrambi salteranno i quarti di finale

In questi giorni, l’Inter è al centro dell’attenzione non solo per il suo primato in Serie A, ma anche per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi sta cercando di conquistare entrambi gli obiettivi stagionali: lo scudetto e, soprattutto, il tanto desiderato trionfo in Europa.

L’Inter, con una rosa forte e ben preparata, è pronta ad affrontare una delle sfide più difficili: il Bayern Monaco, che rappresenta un ostacolo significativo per la squadra nerazzurra nel cammino verso le semifinali della massima competizione continentale. La partita d’andata si disputerà martedì 8 aprile a Monaco di Baviera, mentre il ritorno è previsto per mercoledì 16 aprile a Milano. Una sfida che promette spettacolo e tensione.

Gli infortuni dei calciatori in nazionale: un rischio per i club

È ormai un dato di fatto: i calciatori che partecipano agli impegni con le rispettive nazionali sono spesso più esposti al rischio di infortuni, e questo vale anche per i giocatori che si preparano per competizioni internazionali come la Champions League.

Ogni volta che un giocatore viene convocato, il rischio di infortunio aumenta, sia per le partite ad alta intensità che per il carico di lavoro aggiuntivo. Diversi club europei si sono trovati a dover fare i conti con l’assenza dei loro campioni dopo le pause per le nazionali, e purtroppo, anche quest’anno, il Bayern Monaco non è stato risparmiato da brutte sorprese.

Bayern Monaco, che guaio: due ko gravi per la Champions League

Proprio mentre il Bayern Monaco si prepara per il grande scontro contro l’Inter, i tedeschi devono fare i conti con due infortuni pesanti. In particolare, il Bayern Monaco dovrà rinunciare a due dei suoi giocatori più importanti: Alphonso Davies e Dayot Upamecano, entrambi infortunatisi durante gli impegni con le loro rispettive nazionali. Una notizia devastante per il club tedesco, che perde due titolari cruciali in vista della doppia sfida contro l’Inter.

Il primo a infortunarsi è stato il terzino canadese Alphonso Davies, che ha subito una rottura del legamento crociato durante una partita della sua nazionale contro gli Stati Uniti, vinta 2-1. L’infortunio è gravissimo e costringerà il giocatore a rimanere fuori per almeno sei mesi, mettendo fine alla sua stagione.

Con Davies fuori gioco, il Bayern dovrà fare a meno di uno dei suoi esterni più dinamici, che è stato un punto di riferimento importante nelle fasi offensive della squadra. Per il Bayern Monaco, questa è una perdita pesante, soprattutto per la partita contro l’Inter, in cui la velocità e l’abilità di Davies sarebbero state fondamentali.

In seguito, anche il difensore centrale francese Dayot Upamecano ha subito un infortunio, anch’esso al ginocchio. Nonostante non si tratti di un infortunio grave come quello di Davies, l’ex calciatore del RB Lipsia dovrà comunque fermarsi per diverse settimane.

Upamecano e Davies saltano l’Inter: i possibili sostituti

La diagnosi parla di corpi mobili nel ginocchio sinistro, un problema che lo costringerà a saltare le prossime partite, inclusi i match cruciali contro l’Inter. Al posto di Upamecano, il Bayern dovrà affidarsi a uno tra Hiroki Ito o Eric Dier, due alternative che non offrono la stessa esperienza del francese.

Con queste due pesanti assenze, il Bayern Monaco dovrà cercare di riorganizzarsi. In difesa, l’allenatore Vincent Kompany ha alcune opzioni, ma senza dubbio perderà la solidità che Davies e Upamecano garantivano alla squadra. A sinistra, il portoghese Raphael Guerreiro potrebbe essere una soluzione.

Il Bayern Monaco dovrà quindi affrontare l’Inter senza due giocatori chiave. Sarà interessante vedere come Kompany riuscirà a riorganizzare la sua squadra e se le alternative a disposizione riusciranno a compensare le perdite. Da parte sua, l’Inter dovrà sfruttare questa occasione per cercare di ottenere un vantaggio in vista della doppia sfida contro il Bayern.

Ma la domanda è: l’assenza di Davies e Upamecano sarà sufficiente per cambiare l’esito di questo scontro europeo? Ai box, peraltro, c’è anche Manuel Neuer – il Bayern sul mercato sta lavorando per il suo sostituto – oltre a Pavlovic e Coman.