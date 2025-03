Bayern Monaco, per il dopo Neuer si pesca in Italia: 3 portieri di Serie A nel mirino

Il Bayern Monaco guarda alla Serie A per trovare il dopo Neuer: tre portieri in lizza, tra contratti in bilico e sogni di gloria. Chi sarà il prescelto?

Chi ha detto che le leggende non finiscono mai? Beh, chiunque lo abbia detto non aveva in mente Manuel Neuer, il portiere che ha reinventato il ruolo e difeso i pali del Bayern Monaco come un guerriero medievale sul ponte levatoio del suo castello.

Eppure, anche i guerrieri più valorosi, prima o poi, devono deporre l’armatura. Il tempo scorre anche per i miti e in Baviera hanno cominciato a guardarsi intorno, perché la domanda è una soltanto: chi sarà il nuovo numero uno del Bayern quando Neuer appenderà i guanti al chiodo?

La risposta potrebbe arrivare proprio dall’Italia. O meglio, dalla Serie A, terra che storicamente sforna portieri di razza. I dirigenti bavaresi, infatti, hanno messo gli occhi su tre nomi che potrebbero scrivere un nuovo capitolo nella storia del club. Tre profili diversi, ma accomunati da un destino che potrebbe portarli a raccogliere una delle eredità più pesanti del calcio mondiale.

Il Bayern Monaco, da oltre un decennio padrone incontrastato della Bundesliga, si è costruito attorno a Neuer, tanto da sembrare quasi prigioniero della sua longevità calcistica. Un po’ quello che è successo, a suo tempo, con Buffon alla Juventus o con Totti e Del Piero a Roma e Torino. Finché c’è lui, gioca lui. Punto.

Il problema? Neuer veleggia verso i 40 anni, gli acciacchi iniziano a pesare e le alternative non sono ancora pronte a prenderne il posto. Il club ha bisogno di un portiere titolare che, almeno inizialmente, possa dividere il ruolo con il numero uno tedesco, accompagnandolo gradualmente verso il ritiro. La lista dei papabili è lunga, ma i nomi che arrivano dall’Italia sembrano in pole.

Mike Maignan: il portiere del Milan nel mirino del Bayern Monaco

Il primo nome sulla lista è quello di Mike Maignan. Il francese, arrivato al Milan per raccogliere l’eredità di Donnarumma, ci ha messo un attimo a farsi amare dai tifosi rossoneri. Anno 2022: Maignan è l’uomo che para l’impossibile e guida il Milan allo scudetto. Un leader silenzioso, uno che parla con i fatti. Ma qualcosa, negli ultimi mesi, sembra essersi incrinato.

Il contratto di Maignan scade nel 2026, ma le trattative per il rinnovo vanno a rilento. Non è un mistero che il Bayern stia sondando da anni per prendere quello che da anni è considerato fra i più forti numeri 1 al mondo. A Monaco avrebbe la possibilità di tornare sul palcoscenico più importante, in una squadra che ogni anno parte per vincere la Champions League.

Il costo? Quest’anno è sicuramente più abbordabile delle scorse stagioni, quando per prenderlo avresti dovuto pagarlo a peso d’oro. Senza rinnovo contrattuale si parla di 30-35 milioni di euro, una cifra che, per i bavaresi, non è certo un ostacolo. Quella di Maignan sarebbe una scelta netta: un titolarissimo in grado di scalzare subito Neuer relegandolo al ruolo di riserva di lusso. Sarebbe una strada abbastanza scioccante ma forse necessaria per tagliare una volta per tutte questo cordone ombelicale.

Mile Svilar: da sorpresa della Roma al possibile numero uno del Bayern

Il secondo nome sulla lista è un portiere che è cresciuto tantissimo nell’ultimo anno e mezzo: Mile Svilar. Il portiere serbo-belga, arrivato alla Roma in sordina, ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’ambiente e la titolarità, scalzando Rui Patricio lo scorso anno. E non è stato un caso: parate decisive, freddezza nei momenti che contano e una crescita costante.

Il Bayern lo osserva da tempo e lui, da quando si è preso il posto da titolare a Roma, ha dimostrato a più riprese di meritare quest’interesse. Svilar è giovane (classe 1999), ha margini di miglioramento enormi e sarebbe un passaggio intermedio, in grado di insidiare Neuer ma senza spodestarlo fin da subito.

La situazione contrattuale è la stessa di Maignan, pur con margini di rinnovo totalmente differenti. Scadenza 2026, le trattative vanno avanti ma si stanno complicando anche in virtù delle alte richieste del portiere, come vi stiamo raccontando ormai da tempo. Se si profilasse una rottura e quindi una cessione, la Roma chiederebbe almeno 30 milioni per lasciarlo andare. Cifra comunque accessibile al Bayern.

Marco Carnesecchi: il talento dell’Atalanta pronto al grande salto

Infine, il terzo profilo è quello di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e già punto fermo dell’Italia Under 21. Carnesecchi è un portiere che trasmette sicurezza, bravo sia tra i pali che nelle uscite. A Bergamo sta facendo vedere di che pasta è fatto, per il Bayern sarebbe il nome giusto per un futuro a lunga scadenza.

L’idea sarebbe quella di affiancarlo a Neuer per un anno, facendogli respirare l’aria dell’Allianz Arena e imparare dal numero uno tedesco prima di prenderne definitivamente il posto. L’Atalanta, si sa, non fa sconti: per Carnesecchi serviranno almeno 40 milioni. Ma la prospettiva di diventare il nuovo titolare del Bayern potrebbe essere troppo ghiotta per dire di no.

💡 Piccola curiosità: ai tempi in cui il Bayern scelse Neuer dallo Schalke 04, una parte della tifoseria non era convinta. Oggi, pensare a Monaco senza di lui sembra impossibile. La storia potrebbe ripetersi?

Maignan, Svilar o Carnesecchi per il Bayern Monaco: tre nomi, tre storie diverse, ma un’unica opportunità. Chi di loro saprà raccogliere la pesante eredità di Neuer? Una risposta che potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensi.