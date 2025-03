Inter, Zanetti ammette: “Seguiamo questo bomber”. Può arrivare in estate

Javier Zanetti ha parlato del calciomercato dell’Inter ammettendo di seguire un bomber di Serie A per la prossima estate: tutti i dettagli

Javier Zanetti ha acceso i riflettori sul calciomercato dell’Inter, lasciando intendere che il club nerazzurro ha messo gli occhi su un bomber di Serie A per la prossima estate. Intervistato da TyC Sports, il vicepresidente ha parlato di un giovane talento che sta facendo parlare di sé nel nostro campionato.

Zanetti non è uno che parla a vanvera. Quando apre bocca, sa bene cosa dire e come accendere i sogni dei tifosi. Il suo commento non è una promessa scolpita nella pietra, ma un segnale chiaro: l’Inter guarda avanti, e il calciomercato estivo potrebbe portare una ventata di freschezza in attacco, dove le riserve di Lautaro Martinez e Thuram non sono state all’altezza delle aspettative.

Zanetti e l’ammissione su Castro: si accende il mercato dell’Inter

“Lo state seguendo?”, gli hanno chiesto. E lui, con quel tono pacato che lo contraddistingue, ha risposto: “Per prima cosa sta facendo molto bene al Bologna. Ogni volta che gioca, al di là dei gol che segna, si vede che è un giocatore molto impegnato. I grandi giocatori, specie i giovani, sono sempre nei radar dei migliori club al mondo, perché sono giovani e in loro vedi sempre una prospettiva di miglioramento. I migliori club mondiali lo staranno seguendo”.

Santiago Castro, classe 2004, è un nome che circola da mesi nei corridoi di Appiano Gentile. Arrivato al Bologna dal Vélez Sarsfield nel gennaio 2024, ha già segnato 10 gol e servito 8 assist in 38 presenze. Numeri che fanno gola, specie a una squadra come l’Inter, che dopo il Mondiale per Club potrebbe salutare veterani come Arnautovic e Correa.

Santiago Castro: il talento che fa sognare l’Inter

Il Bologna sa di avere un tesoro tra le mani, e non lo lascerà andare senza battere ciglio. Si parla di una valutazione che supera i 40 milioni di euro, ma l’Inter ha carte da giocare. Zanetti, con il suo fascino da leggenda e il legame con l’Argentina, potrebbe essere l’asso nella manica per convincere Castro e il suo entourage. E poi c’è Lautaro Martinez, il “Toro”, che con il giovane connazionale ha già un’intesa speciale in nazionale.

Castro non è solo gol, è fame e sacrificio, come piace a Inzaghi e ai tifosi nerazzurri. Al Bologna, sotto la guida di Vincenzo Italiano, è diventato una colonna portante, scalzando concorrenti come Dallinga. “Ogni volta che gioca, si vede che è coinvolto”, ha detto Zanetti, e non è un complimento da poco.

I grandi club lo seguono, sì, ma l’Inter sembra avere una marcia in più: un progetto ambizioso, una tifoseria che vive di passione e un vice presidente che sa come trasformare un “forse” in un “sì”. La strada è lunga, ma il sogno di vedere Santiago Castro in nerazzurro sta prendendo forma, passo dopo passo.