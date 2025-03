Inter, rivoluzione estiva in attacco: un addio doloroso e due grandi colpi – SerieAnews

Inter, sarà rivoluzione estiva in attacco: Lautaro e Thuram sicuri di restare, possibile una cessione dolorosa. Quattro i grandi obiettivi

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, non ha nascosto le intenzioni della società per il mercato estivo del 2025. Intervistato ai microfoni di Radio Rai, ha spiegato: “Siamo l’attacco più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato“.

“Il gioco di Inzaghi – ha poi aggiunto – si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva. Più avanti faremo il nostro programma con il ds Ausilio e Baccin, terremo conto di quello che il mercato offre e di tante valutazioni“. E quelle valutazioni, come vedremo, riguardano principalmente il reparto offensivo, che potrebbe essere rivoluzionato.

Lautaro e Thuram: le certezze di Inzaghi

Il mercato dell’Inter in attacco partirà da due punti fermi: Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Marotta li ha definiti “la coppia d’attacco migliore in Italia e di alto profilo a livello europeo“. I due giocatori, scherzosamente ribattezzati “ThuLa Park” sui social, sono considerati dalla società e dall’allenatore come intoccabili.

Lautaro, da sempre leader offensivo, è ormai una pietra miliare della squadra, mentre Thuram ha impressionato per la sua versatilità e capacità di lavorare per la squadra. Insieme, sono destinati a formare una coppia solida per la prossima stagione.

Inter, chi può partire e chi è in dubbio

Se Lautaro e Thuram sono al sicuro, la situazione per gli altri attaccanti è meno chiara. Joaquin Correa e Marko Arnautovic sono in scadenza di contratto a giugno 2025 e, salvo sorprese, la loro avventura con l’Inter sembra destinata a concludersi. La loro partenza libererà spazio nel reparto offensivo per nuovi innesti, ma anche Mehdi Taremi è in una posizione incerta.

L’attaccante iraniano non ha convinto del tutto e ha perso il ruolo di prima riserva in favore di altri giocatori. Essendo arrivato a parametro zero, la società potrebbe decidere di cederlo, puntando su una plusvalenza. Più difficile la situazione di Sebastiano Esposito, che, se non dovesse essere riscattato dall’Empoli, avrà una nuova chance per convincere in vista del Mondiale per Club. Infine, Valentin Carboni, reduce da un infortunio, avrà la sua occasione negli Stati Uniti, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Gli obiettivi sul mercato: non solo due bomber

Se la partenza di Correa e Arnautovic sembra scontata, Taremi è un’incognita e anche il futuro di alcuni giovani è in bilico. L’Inter, tuttavia, ha già individuato i profili ideali per rinforzare il reparto offensivo. Il club è alla ricerca di un centravanti d’area capace di fare da punto di riferimento in attacco, forte nel gioco aereo e capace di tenere palla.

Al contempo, servirà una seconda punta rapida, abile nel dribbling e capace di crearsi occasioni in solitaria. I nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono già tanti, con alcuni che potrebbero diventare obiettivi concreti a breve.

Un nome che sta guadagnando sempre più terreno è quello di Gustav Isaksen, attaccante della Lazio che ha impressionato per la sua capacità di attaccare la profondità. Marotta non ha chiuso la porta a un affare con i biancocelesti, definendolo un “buon giocatore”, ma non è l’unico in lista.

Un altro nome caldo per il ruolo di seconda punta è Albert Gudmundsson, che potrebbe tornare in auge nel caso in cui la Fiorentina non riscatti il giocatore dal Genoa. Inoltre, per il ruolo di prima punta, l’Inter sembra aver messo gli occhi su Santiago Castro del Bologna, considerato da molti come l’erede naturale di Lautaro Martinez.

Non mancano, tuttavia, altri profili come Lorenzo Lucca dell’Udinese e Nikola Krstovic del Lecce, che potrebbero essere futuri rinforzi. L’estate del 2025 sarà, senza dubbio, protagonista di grandi movimenti per il reparto offensivo nerazzurro.