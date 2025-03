Napoli, Manna si prende la rivincita sull’Inter: gli soffia la stella

Napoli, il ds Manna si prende la rivincita sull’Inter: i partenopei soffiano una stella a Marotta, colpo clamoroso

Tre punti di distanza in classifica, una lotta che durerà probabilmente fino all’ultima giornata e, forse, anche oltre. Inter e Napoli stanno dando vita ad un campionato equilibrato, bello ed entusiasmante come non si vedeva da tempo. D’altronde trattasi delle ultime due formazioni Campioni d’Italia, con tecnici che in quanto ad esperienza e vittorie, hanno pochi eguali (Antonio Conte soprattutto).

Più defilata l’Atalanta, sempre in corsa ma che ha pagato lo scotto della sconfitta nello scontro diretto proprio contro i nerazzurri di Milano. Sul campo, quindi, sarà vera sfida, con l’Inter che proprio nell’ultimo turno ha allungato sui rivali a +3: un vantaggio più che colmabile considerato come manchino ancora nove gare al termine del torneo.

Peraltro in caso di arrivo a pari punti vi sarà lo spareggio a determinare la formazione che vincerà il tricolore: ecco perché almeno fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata può ancora accadere di tutto. Dal campo agli uffici dirigenziali ed ai saloni di mercato, è sempre sfida tra Napoli ed Inter.

Napoli, ecco la risposta a Zielinski

La scorsa estate i nerazzurri ingaggiarono a parametro zero proprio dal Napoli Piotr Zielinski, che pure in questa stagione non è stato certo un protagonista assoluto, coinvolto soprattutto nelle rotazioni del centrocampo, con Mkhitaryan pressocché intoccabile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Ebbene, nella prossima sessione estiva il ds azzurro Manna è pronto a rendere pan per focaccia ai nerazzurri. Non è un mistero che gli azzurri puntano a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, quando il Napoli dovrà disputare anche la Champions League. E così Manna è pronto a scatenarsi sul mercato ed operare pesantemente sul mercato, rinforzando ogni reparto, dalla difesa all’attacco.

Napoli, triplo colpo dall’Udinese: è sfida all’Inter

Il primo nome per rinforzare la difesa del Napoli è proprio un obiettivo dell’Inter: si tratta di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese che si sta imponendo come uno dei migliori centrali della Serie A. Un campionato superbo per il francese prelevato a parametro zero dai friulani.

Forza fisico, anticipo e marcatura sono i punti di forza del centrale transalpino che ha anche un’ottima struttura fisica ed una discreta tecnica. Per diventare completo gli manca solo l’attenzione nei 90′ di gara, un aspetto su cui Antonio Conte è pronto a lavorare. Ed il ds Manna è pronto ad accontentare il tecnico anche se la valutazione del calciatore ha raggiunto cifre importanti: servono, infatti, almeno 30 milioni di euro per strapparlo all’Udinese.

Una cifra che il Napoli dispone sul mercato – stanziati circa 150 milioni – mentre potrebbe avere difficoltà l’Inter. Da qui il vantaggio dei partenopei. Gli azzurri, peraltro, non si fermano al difensore: nel mirino c’è anche Lorenzo Lucca per l’attacco, considerato un perfetto alter ego di Lukaku mentre per il centrocampo il nome nuovo è Ekkelenkamp, olandese che ha impressionato Conte nella sfida del Maradona.