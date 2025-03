Napoli, arriverà (almeno) un difensore: i 5 nomi sulla lista di Manna

Il Napoli lavora per acquistare un difensore centrale o forse addirittura 2. E vengono fuori diversi nomi che piacerebbero molto ad Antonio Conte

Certe stagioni sembrano scritte per rimettere le cose a posto. Il Napoli di quest’anno è esattamente questo: una squadra che si è ripresa quello che le apparteneva. Dopo un’annata passata a mordersi le mani, adesso gli azzurri si giocano lo scudetto. E lo fanno con la fame che solo Antonio Conte sa trasmettere. La sua mano si vede ovunque, ma soprattutto dietro: la difesa è tornata a essere un bunker.

C’è un “però”, perché Conte lo dice a bassa voce ma lo pensa forte: dietro serve di più. Non solo per rinforzare l’organico, ma per costruire qualcosa di più solido. Con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno va alla grande, ma alle spalle non ci sono abbastanza alternative di livello.

Juan Jesus si è rimesso in piedi ma è vicino ai 34 anni. Rafa Marin è rimasto un oggetto misterioso, e l’idea che a giugno possa ripartire non è affatto remota. E allora? E allora tocca a Giovanni Manna, che ha già iniziato a muoversi.

Il Napoli andrà forte su un difensore centrale. Anzi, forse due. Non è un segreto che il mercato difensivo sia una delle priorità per il prossimo calciomercato estivo. A gennaio si era già provato a intervenire, ma tutto era rimasto bloccato. Adesso si vuole fare sul serio. E i nomi sul taccuino di Manna non mancano. Ecco cinque profili che stanno facendo girare la testa alla dirigenza azzurra.

Da Comuzzo a Solet: il Napoli alla ricerca del centrale difensivo

Il quadro è chiaro: Giovanni Manna ha il compito di alzare il livello della retroguardia. Conte è stato chiaro: chi arriva dovrà essere subito pronto, mentalmente prima ancora che tecnicamente. E il Napoli ha capito la lezione. Si vince (anche) con una difesa solida, e quella degli azzurri vuole restarlo a lungo.

Il primo nome non può che essere quello di Pietro Comuzzo. Il difensore classe 2005 della Fiorentina è stato uno degli obiettivi più concreti lo scorso inverno. I viola lo hanno trattenuto, ma a giugno sarà un’altra storia. Commisso difficilmente riuscirà a resistere ancora. Conte apprezza il suo senso della posizione e la personalità. Il Napoli ci sarà.

Il secondo nome è quello di Jakub Kiwior, centrale mancino dell’Arsenal. In Premier non ha trovato lo spazio che sperava, e la voglia di rimettersi in gioco in Serie A è forte. Il Napoli ci pensa da mesi. È un difensore che Conte potrebbe trasformare in un titolare, o in una riserva di altissimo livello, capace di coprire più ruoli. Non è l’unico nome seguito in Premier ma qui parliamo di un altro livello di esperienza. Fisico, piedi buoni, abitudine a grandi palcoscenici: il mix giusto per la difesa azzurra.

Qui il nome giusto è Johan Vásquez, che al Genoa ha fatto un girone di ritorno spettacolare. Il messicano ha convinto tutti per affidabilità e versatilità. Può giocare sia in un sistema a tre che a quattro, e in più non disdegna la corsia laterale quando serve. Ha una mentalità da combattente, una qualità che Conte ama. Il Genoa prova a resistere, ma di fronte a una proposta concreta del Napoli potrebbe vacillare.

Altro profilo molto caldo è Oumar Solet, che all’Udinese ha trovato una dimensione ideale. Arrivato a gennaio, ha subito messo in chiaro di essere uno da big. Forte fisicamente, deciso nei contrasti, ottimo senso dell’anticipo: il profilo che Conte vorrebbe vedere allenarsi ogni giorno a Castel Volturno. Il Napoli, e non solo, ha già sondato il terreno. E attenzione: l’Udinese sa già che sarà difficile trattenerlo oltre giugno.

Infine, c’è Luca Marianucci, la rivelazione dell’Empoli. Classe 2004, difensore centrale duttile e moderno. Ha gamba, testa e piedi educati. L’Empoli vorrebbe trattenerlo, ma se dovesse scendere in Serie B sarà difficile resistere alle offerte. E il Napoli è pronto a farsi avanti. Non è solo una scommessa: Conte lo vede come un progetto su cui lavorare subito.